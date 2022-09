"Thợ săn" vũ trụ ESA chao đảo vì Mặt trời đột nhiên bất thường

Mới đây, tàu vũ trụ ESA đã chao đảo khi gặp phải những cơn gió Mặt trời "thổi ngược" kỳ dị, tạo ra một sự đảo ngược từ trường đột ngột và tạm thời. Hiện tượng này đã từng được tàu NASA ghi nhận trong không gian liên hành tinh, nhưng chưa từng xác định được quanh ngôi sao mẹ của chúng ta. Được biết, gió Mặt trời vốn là một dòng chảy liên tục của các hạt mang điện từ bầu khí quyển ngoài cùng của Mặt trời - còn gọi là vành nhật hoa - vào không gian liên hành tinh. "Đó là một đường gấp khúc lan truyền trong từ trường, biến các dòng năng lượng này thành thứ giống như chữ S, hỗn loạn và khác thường", tiến sĩ Gary Zank, Giám đốc Trung tâm Plasma vũ trụ cho biết. Các nhà khoa học đã đưa ra mô hình khả dĩ nhất là là do sự "va chạm" của các đường sức từ Mặt trời. Chúng vô tình áp sát để rồi đẩy nhau, khiến một dòng chảy bị chuyển hướng, lao ngược về phía ngôi sao mẹ. Quan sát mới cung cấp một cái nhìn đầy đủ về cấu trúc và xác nhận rằng công tắc từ tính có hình chữ S. ESA hy vọng phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ bí ẩn về cách cơ chế hình thành vật chất của chúng có thể giúp đẩy nhanh gió Mặt trời. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy sự phức tạp của từ trường Mặt trời, nguồn gốc của nhiều hiện tượng hỗn loạn và dữ dội thường xuyên ập vào các hành tinh quanh nó. Công tắc từ trường là sự lệch hướng đột ngột và lớn của từ trường gió Mặt trời. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng chuyển đổi ngược xảy ra khi có sự tương tác giữa một vùng đường trường mở và vùng đường trường đóng. Khi các đường trường gặp nhau, chúng sẽ kết nối lại thành các cấu hình ổn định hơn. Và giống như roi da, điều này giải phóng năng lượng, gây ra một sự xáo trộn hình chữ S. Các đường khép kín là các vòng từ tính uốn cong vào bầu khí quyển Mặt trời, trước khi uốn tròn và biến mất trở lại Mặt trời. Rất ít plasma có thể thoát vào không gian bên trên các đường trường này, và do đó tốc độ của gió Mặt trời có xu hướng chậm lại ở đây. Ngược lại, các đường sức mở phát ra từ Mặt trời và kết nối với từ trường liên hành tinh của Hệ Mặt trời. Tại đây, plasma có thể chảy tự do, tạo ra các luồng gió Mặt trời nhanh. Tàu Quỹ đạo Mặt trời là một sứ mệnh của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu với sự hỗ trợ của NASA để khám phá Mặt trời và ảnh hưởng của ngôi sao chủ của chúng ta đối với hệ Mặt trời – bao gồm cả Trái đất. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

