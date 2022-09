Hào quang tuyệt đẹp xuất hiện ở Móng Cái: Chuyên gia nói gì?

Hào quang mặt trời tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong khoảng 2 tiếng từ 11h trưa và rõ nét nhất là vào 12h trưa ngày 12/9. Ảnh: Móng Cái New. Trước hiện tượng hào quang mặt trời hiếm gặp này, nhiều người dân đã chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: Móng Cái New. Theo các nhà khoa học, đây là hiện tượng bình thường, được gọi là hào quang mặt trời (còn gọi là halo). Ảnh: Móng Cái New. Các chuyên gia lý giải hào quang mặt trời xảy ra khi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển và tạo thành một quầng sáng màu trắng hoặc nhiều màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ảnh: Móng Cái New. Quầng sáng hào quang này thường là một vòng tròn bao quanh mặt trời, đôi khi cũng là các cung, điểm trên bầu trời. Ảnh: Móng Cái New. Một số tỉnh thành ở Việt Nam từng ghi nhận hiện tượng hào quang mặt trời. Trong đó, vào trưa ngày 28/3/2022, hào quang mặt trời xuất hiện trên bầu trời ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh Pi/Lao động. Hiện tượng hào quang mặt trời kéo dài gần 2 tiếng vào giữa trưa, vào khoảng 11h trưa và rõ nét nhất lúc 12h30 - 13h trong ngày 28/3/2022. Ảnh Pi/Lao động. Vào khoảng 10h30 ngày 9/5/2017, hào quang mặt trời xuất hiện trên bầu trời TP.Huế. Một số nhân chứng cho biết vầng hào quang giống như vòng cầu vồng với các màu ánh sáng đỏ, hồng, xanh, cam, vàng bao tròn quanh mặt trời bỗng xuất hiện. Ảnh: Đào Nguyễn Ái Nhân/Lao động. Mời độc giả xem video: Những bức ảnh cận cảnh mặt trời nhất được công bố. Nguồn: THĐT1.

