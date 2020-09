Thiết kế hoàn hảo, mãn nhãn của iPhone SE giá rẻ sắp... chào đời

Từ khi ra đời tới nay, iPhone SE luôn được nhiều tín đồ của táo khuyết yêu thích bởi kích thước vừa đủ, cấu hình mạnh mẽ. Vừa qua, chiếc iPhone SE 2020 mang sức mạnh của iPhone 8 trong hình hài nhỏ bé đã được nhiều iFan chú ý. Theo tờ TechRadar, nhiều nguồn tin khẳng định Apple sẽ tiếp tục giới thiệu bản Plus của mẫu iPhone SE tầm trung này trong thời gian tới. Ở mặt trước, phiên bản iPhone SE 2020 Plus giá rẻ này được trang bị màn hình gần như tràn viền 100% nhờ sở dụng thiết kế camera 'đục lỗ' thời thượng hiện nay. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng, iPhone SE Plus sẽ trang bị cảm biến vân tay Touch ID được tích hợp vào nút nguồn ở bên phải. Thay đổi này sẽ giúp chiếc iPhone giá rẻ của Apple có màn hình vô cực tương tự phiên bản concept của Phone Industry. Theo Prosser, iPhone SE Plus sẽ chỉ được trang bị màn hình kích thước 5.5 inch với thiết kế viền trên/dưới khá dày để chứa nút Home vật lý được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID, thiết kế tương tự iPhone 8 Plus hiện tại. Do đó, chúng ta vẫn chưa thể biết được đâu mới là thông tin chính xác về thiết kế mặt trước của iPhone SE Plus. Ở mặt lưng, iPhone SE Plus của concept của Phone Industry được cho làcó mặt lưng làm từ kính cường lực, đi kèm cụm camera kép đặt ở góc trái trên cùng và logo Apple được đặt ở giữa. Theo Jon Prosser, chiếc điện thoại này sẽ có mặt lưng được hoàn thiện từ chất liệu kính để hỗ trợ công nghệ sạc không dây. Đi kèm đó hệ thống camera kép ở phía sau với sự bổ sung của ống kính góc siêu rộng so với camera đơn của iPhone SE 2020 vừa được trình làng hồi tháng 4 đầu năm. Theo nguồn đáng tin cậy từ tài khoản Twitter MauriQHD, iPhone SE Plus sẽ đi kèm bộ vi xử lý A13 Bionic giống trên dòng iPhone 11. Một thay đổi đáng chú ý trên chiếc iPhone SE Plus concept này là nút gạt Silent (bật/tắt âm) quen thuộc sẽ được đổi mới. Theo đó, thiết kế nằm ngang của nút gạt Silent được thay thế bằng cơ chế dọc, với nút gạt hình tròn. Trước đó, từng có nhiều nguồn tin cho rằng, kiểu thiết kế nút gạt Silent thẳng đứng này sẽ được Apple mang lên iPhone 11, nhưng điều đó đã không xảy ra. Dễ nhìn thấy, iPhone SE 2020 Plus sẽ có cụm camera lồi, thiết kế phẳng và bo góc. Concept iPhone SE Plus đi kèm 4 tuỳ chọn màu sắc gồm trắng, đỏ, đen và màu gradient xanh/hồng. Nhiều nguồn tin trước đó cho biết, có khả năng iPhone SE 2 Plus trình làng với dòng iPhone 12 vào tháng 10 tới, tức là sau iPhone 12.

