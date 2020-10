Thêm một mỹ nhân Việt “mắc nghiện” môn thể thao quý tộc

Quỳnh Nga vừa chia sẻ hình ảnh chơi golf của mình với dòng trạng thái: " Nếu bên bạn là một cô gái yêu thể thao..... chắc chắn sẽ rất đặt biệt.!!!" Trong showbiz cũng có rất nhiều người đẹp đam mê bộ môn thể thao thượng lưu này. Điển hình trong đó phải kể đến MC Thu Hoài. Người đẹp đến từ Tuyên Quang thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên sân golf của mình cực xinh đẹp. Cô nàng còn lôi kéo thêm đồng minh cùng đam mê với mình như diễn viên Hồng Đăng. Cùng hội chị em bạn dì cực đông đảo. Được biết vị hôn phu của Thu Hoài hiện đang sở hữu một sân golf có tiếng. Á hậu Huyền My cũng rất chăm chỉ đi đánh golf vào thời gian rảnh. Sự đầu tư về trang phục phần nào cho thấy thái độ nghiêm túc của Huyền My với bộ môn thể thao này. Cô nàng cực kì năng động nhưng không kém phần nữ tính trong trang phục golf, dân tình không khỏi xuýt xoa khen ngợi. MC thời tiết Mai Ngọc dịu dàng trong trang phục chơi golf. Tham gia bộ môn golf không những có thể rèn luyện sức khỏe mà còn mở rộng được những mối quan hệ của mình. Cặp đôi Hương Giang - Matt Liu lựa chọn sân golf làm địa điểm hẹn hò lãng mạn. Bạn thân của Thu Hoài, nữ diễn viên Phanh Lee nhí nhảnh trong bộ trang phục thể thao. Cách tạo dáng khi đánh golf tuyệt đẹp khiến dân tình xuýt xoa của cô nàng. Huyền My đánh golf.

