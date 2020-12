Thanh Nga Bento, Soytiet và những hiện tượng mạng đình đám 2020

Hiện tượng mạng Thanh Nga Bento tên thật là Thái Thị Thanh Nga, sinh năm 2003 tại Thành phố Đà Nẵng. Cô bé nổi lên nhờ clip "review mực Bento và bánh Nhật" chân thực và ngây thơ đến hài hước. Dù sở hữu ngoại hình không nổi bật nhưng nhờ cách nói chuyện hài hước, nhấn nhá đặc biệt mà cô bé 10X này được nhiều cộng đồng mạng yêu thích. Hình ảnh của Thanh Nga Bento còn được cộng đồng mạng dùng để chế meme với nhiều nội dung hài hước. Sau đó, gia cảnh khó khăn của Thanh Nga Bento được tiết lộ, việc cô bạn nhận PR nhiều là để phụ giúp mẹ lo kinh tế gia đình Từ đó đến nay, Thanh Nga Bento vẫn đang miệt mài trên con đường quăng thính dạo và nhận PR. Chỉ một đêm sau khi đoạn video hát tiếng Anh của chàng trai chăn bò quê Bình Định có tên So Ytiet được trang WorldStarHipHop đăng tải và nhiều sao Hollywood quan tâm đã trở thành "hiện tượng" nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Có vẻ như với những nội dung đơn giản nhưng với giai điệu cực chất cùng những hình ảnh một anh thanh niên đầy lạc quan, tích cực đã đưa SoYtiet vô tình nổi tiếng trên mạng xã hội quốc tế. Những bài đăng trên Instagram, So Ytiet còn toàn viết các bài đăng bằng tiếng Anh dành cho người hâm mộ anh từ nước ngoài. Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của So Ytiet đều thu hút rất nhiều lượt follow, trên facebook gần 30.000 lượt người theo dõi, youtube hơn 300.000 lượt, instagram hơn 453.000 lượt. Trần Thanh Tâm hot girl trên mạng xã hội được biết tới qua video tik tok "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ. Cần anh cơ". Câu nói hot tới mức suốt một thời gian dài, đi đâu trên Facebook bạn cũng có thể bắt gặp giới trẻ nhắc tới. Sự thành công của video khiến Trần Thanh Tâm nhanh chóng nổi tiếng, người theo dõi tăng vọt, riêng video trên đã đạt hơn 5 triệu lượt xem. Từ một cô nàng bình thường với những clip thả thính dẹo dẹo, Trần Thanh Tâm vụt trở thành KOL, thậm chí cô nàng còn có cả... group anti trước khi trào lưu này nở rộ như hiện tại. Cái tên Minh Hiếu nổi lên trong cộng đồng mạng như một hiện tượng, thu hút hàng triệu lượt xem và sự quan tâm của công chúng qua các clip livestream. Lượt theo dõi của cô ngang ngửa với ngôi sao hạng A trong showbiz. Minh Hiếu là một trong những người chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam. Cô thu hút công chúng bởi lối nói chuyện, tấu hài duyên dáng của mình. Dù lớn tuổi, nhưng Minh Hiếu rất vẫn xinh đẹp. Cô được khán giả quen gọi là “cô Minh Hiếu“. Từ một người chuyên livestream bán hàng online, cô Minh Hiếu nổi như cồn nhờ cách tương tác siêu dễ thương, tấu hài duyên dáng và những phát ngôn gây sốc. Cô chính là người tạo ra hot trend "đi đường quyền" khiến dân mạng mê tít. Anh chàng Tiktoker Khoa Vương là một trong những cái tên hot nhất nhì trên mạng xã hội với màn thả thính theo yêu cầu, như: "Hôm nay em muốn ăn gì nào? Thực đơn có bánh, có trà, có anh nữa", "Hình như tôi chiều các em quá nên các em hư rồi phải hông?"... Mỗi clip thu về hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thả tim. Bên cạnh những lời khen ngợi thì đa phần, dân mạng lại "ném đá" và cho rằng anh chàng làm lố, cố gắng diễn nét "Sugar Daddy" nhưng chưa tới, thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng vẻ mặt ngầu ngầu, trầm ngâm kia cũng khá nửa vời. Tính đến nay, tài khoản của anh chàng đã thu hút 100.000 lượt theo dõi. Các video "thả thính" của Khoa Vương cũng trở thành trào lưu khiến nhiều Tiktoker khác làm theo.

Hiện tượng mạng Thanh Nga Bento tên thật là Thái Thị Thanh Nga, sinh năm 2003 tại Thành phố Đà Nẵng. Cô bé nổi lên nhờ clip "review mực Bento và bánh Nhật" chân thực và ngây thơ đến hài hước. Dù sở hữu ngoại hình không nổi bật nhưng nhờ cách nói chuyện hài hước, nhấn nhá đặc biệt mà cô bé 10X này được nhiều cộng đồng mạng yêu thích. Hình ảnh của Thanh Nga Bento còn được cộng đồng mạng dùng để chế meme với nhiều nội dung hài hước. Sau đó, gia cảnh khó khăn của Thanh Nga Bento được tiết lộ, việc cô bạn nhận PR nhiều là để phụ giúp mẹ lo kinh tế gia đình Từ đó đến nay, Thanh Nga Bento vẫn đang miệt mài trên con đường quăng thính dạo và nhận PR. Chỉ một đêm sau khi đoạn video hát tiếng Anh của chàng trai chăn bò quê Bình Định có tên So Ytiet được trang WorldStarHipHop đăng tải và nhiều sao Hollywood quan tâm đã trở thành "hiện tượng" nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Có vẻ như với những nội dung đơn giản nhưng với giai điệu cực chất cùng những hình ảnh một anh thanh niên đầy lạc quan, tích cực đã đưa SoYtiet vô tình nổi tiếng trên mạng xã hội quốc tế. Những bài đăng trên Instagram, So Ytiet còn toàn viết các bài đăng bằng tiếng Anh dành cho người hâm mộ anh từ nước ngoài. Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của So Ytiet đều thu hút rất nhiều lượt follow, trên facebook gần 30.000 lượt người theo dõi, youtube hơn 300.000 lượt, instagram hơn 453.000 lượt. Trần Thanh Tâm hot girl trên mạng xã hội được biết tới qua video tik tok "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ. Cần anh cơ". Câu nói hot tới mức suốt một thời gian dài, đi đâu trên Facebook bạn cũng có thể bắt gặp giới trẻ nhắc tới. Sự thành công của video khiến Trần Thanh Tâm nhanh chóng nổi tiếng, người theo dõi tăng vọt, riêng video trên đã đạt hơn 5 triệu lượt xem. Từ một cô nàng bình thường với những clip thả thính dẹo dẹo, Trần Thanh Tâm vụt trở thành KOL, thậm chí cô nàng còn có cả... group anti trước khi trào lưu này nở rộ như hiện tại. Cái tên Minh Hiếu nổi lên trong cộng đồng mạng như một hiện tượng, thu hút hàng triệu lượt xem và sự quan tâm của công chúng qua các clip livestream. Lượt theo dõi của cô ngang ngửa với ngôi sao hạng A trong showbiz. Minh Hiếu là một trong những người chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam. Cô thu hút công chúng bởi lối nói chuyện, tấu hài duyên dáng của mình. Dù lớn tuổi, nhưng Minh Hiếu rất vẫn xinh đẹp. Cô được khán giả quen gọi là “cô Minh Hiếu“. Từ một người chuyên livestream bán hàng online, cô Minh Hiếu nổi như cồn nhờ cách tương tác siêu dễ thương, tấu hài duyên dáng và những phát ngôn gây sốc. Cô chính là người tạo ra hot trend "đi đường quyền" khiến dân mạng mê tít. Anh chàng Tiktoker Khoa Vương là một trong những cái tên hot nhất nhì trên mạng xã hội với màn thả thính theo yêu cầu, như: "Hôm nay em muốn ăn gì nào? Thực đơn có bánh, có trà, có anh nữa", "Hình như tôi chiều các em quá nên các em hư rồi phải hông?"... Mỗi clip thu về hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thả tim. Bên cạnh những lời khen ngợi thì đa phần, dân mạng lại "ném đá" và cho rằng anh chàng làm lố, cố gắng diễn nét "Sugar Daddy" nhưng chưa tới, thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng vẻ mặt ngầu ngầu, trầm ngâm kia cũng khá nửa vời. Tính đến nay, tài khoản của anh chàng đã thu hút 100.000 lượt theo dõi. Các video "thả thính" của Khoa Vương cũng trở thành trào lưu khiến nhiều Tiktoker khác làm theo.