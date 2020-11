Tuổi thơ dữ dội khiến “chàng trai chăn bò” Soytiet định... tự tử

Soytiet - Chàng trai bất ngờ được réo tên trên khắp trang cá nhân của sao Hollywood trong suốt mấy tháng vừa qua và trở thành hiện tượng mạng nhận được sự chú ý lớn của giới trẻ Việt Nam. Các siêu sao Hollywood như Snopp Dogg, Rihanna được 'réo' tên trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cardi B chỉ tin tưởng vào Soytiet đếm phiếu bầu cử tổng thống cực hài hước. Trước đó, nhờ những video ca bài ca đếm số trên tiktok, Soytiet bỗng dưng nổi tiếng trên khắp thế giới, nhiều ngôi sao như Snoop Dogg, Justin Bieber cũng từng nhắc về Soytiet. Đặc biệt là Justin Bieber, anh chàng cuồng Soytiet đến mức cover lại luôn cả ca khúc "đếm số" của Soytiet. Chris Brown đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần video của chàng trai chăn bò người Việt này. Soytiet tên thật là Sô Y Tiết sinh năm 1988, quê quán ở Vân Canh, Bình Định. Đằng sau một chàng trai hài hước, luôn lạc quan trên mạng xã hội với những video hết sức vui vẻ là cuộc đời đầy trắc trở và khó khăn đến mức khó tin. Năm 1994, Soytiet lâm vào cảnh mồ côi mẹ, ba anh đã dẫn anh và em gái rời làng, tha phương cầu thực. Theo Sô Y Tiết, ba anh là một người nghiện rượu, không có việc làm tử tế nên thường xuyên ép hai anh em phải đi ăn xin để có tiền (đã mất vào năm 2009 do ung thư phổi) Thấy hai anh em quá đáng thương nên 2 người họ hàng đã lần lượt nhận nuôi 2 anh em (bác trai nuôi anh còn bác gái nuôi người em gái). Đến năm 2000, Sô Y Tiết vào trại mồ côi rồi đến năm 2006, bị chẩn đoán bị viêm phổi mãn tính cấp, di chứng vẫn còn ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ngày hôm nay. Lí do sức khỏe đã khiến anh chàng phải nghỉ học từ năm lớp 8, Sô Y Tiết được trại mồ côi trả lại địa phương, ở một năm với bác trai và sau đó đã được mẹ nuôi (người nhận nuôi em gái lúc trước) nhận về, sống với bà từ năm 2010 đến nay. Đến tận thời điểm hiện tại, dù đã nổi tiếng anh vẫn sống trong cảnh khó khăn ngày bình thường vừa làm Youtube, vừa chăn bò. Sáng Y Tiết đi chăn bò, lột vỏ cây cho người ta, vừa làm vừa quay phim. Chiều về nhốt bò, thời gian còn lại ngồi làm phim. Chia sẻ về những khó khăn của cuộc đời mình, anh chàng cho biết khi mình 20 tuổi, đi làm công nhân ở Đồng Nai, sống lủi thủi trong phòng tự nhiên thấy sợ hãi cuộc sống dẫn tới mất ngủ cả tháng trời. Dùng thuốc an thần để ngủ nhưng càng dùng càng tiêu cực, có lúc anh đã nghĩ đến tự tử. Ước mơ của anh chính là có thể kiếm tiền từ YouTube để có thể phụ giúp gia đình. Các video của anh đều có nội dung hết sức mộc mạc, gần gũi, mô tả cuộc sống hằng ngày của một chàng trai quê đi chăn bò. Cũng kể từ ngày nổi tiếng, Sô Y Tiết không bị cuốn vào những ồn ào, không bị “lố” đi như tiến trình thông thường mà người ta vẫn thấy. Anh vẫn là chàng trai chăn bò, livestream về sinh hoạt lao động thường ngày của mình, nói những câu chuyện vu vơ, nhẹ nhàng, không quên hát đếm số bằng tiếng Anh và nở nụ cười hài hước khoe hàm răng khấp khểnh cái còn cái mất. Sau những chia sẻ của Soytiet, khán giả lại càng yêu mến và khâm phục tinh thần lạc quan vượt lên trên số phận của anh chàng chăn bò vui vẻ, chất phác này. Những youtuber có lượng theo dõi lớn nhất Việt Nam

