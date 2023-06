Thảm kịch máy bay bi thảm nhất lịch sử, làm thay đổi ngành hàng không

Trong lịch sử hàng không, có những sự kiện bi thảm đã ghi lại dấu ấn đau lòng trong tâm trí của hàng triệu người trên khắp thế giới. Một trong số đó là chuyến bay mang số hiệu 111 của hãng hàng không Swissair. Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không kinh hoàng nhất, không chỉ là một thảm kịch bi thảm mà còn tác động mạnh mẽ đến ngành hàng không. Vào ngày 2/9/1998, chuyến bay 111 của Swissair cất cánh từ sân bay John F. Kennedy ở New York, Mỹ, và hướng đến sân bay Geneva ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn từ khi cất cánh, phi hành đoàn đã phát hiện ra sự cố về hệ thống điện trên máy bay McDonnell Douglas MD-11. Để đảm bảo an toàn, phi công quyết định quay trở lại sân bay Halifax ở Canada. Trên đường trở về, hệ thống điện trên máy bay bị cháy nổ và lửa lan ra khắp không gian cabin. Tình hình trở nên kiểm soát không được, và phi công không thể duy trì sự kiểm soát của máy bay. Trên chuyến bay này, có tổng cộng 229 người trên khoang, bao gồm 14 thành viên phi hành đoàn và 215 hành khách. Tất cả đều mất mạng trong vụ tai nạn khủng khiếp này.Thảm kịch của chuyến bay 111 của Swissair đã gây ra một làn sóng sốc lớn trong ngành hàng không toàn cầu. Nó đã đưa ra những bài học quý báu về an toàn hàng không và đã thúc đẩy sự tập trung vào việc nâng cao các quy định an toàn, kiểm tra và quản lý rủi ro. Vụ tai nạn này đã yêu cầu sự hợp tác của nhiều quốc gia để điều tra và tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó. Kết quả cuối cùng cho thấy, lửa bùng phát từ hệ thống giám sát cháy trên máy bay và đã lan ra toàn bộ cabin, khiến cho phi công mất khả năng kiểm soát máy bay. Sau vụ tai nạn, có nhiều sự thay đổi quan trọng trong ngành hàng không. Nhiều khuyến nghị được đưa ra để thay đổi tiêu chuẩn vật liệu máy bay, hệ thống điện và hệ thống lưu trữ dữ liệu chuyến bay. Những khuyến nghị này dẫn đến nhiều thay đổi lớn trong các tiêu chuẩn của Cục Hàng không Liên bang (FAA) khi sản xuất máy bay, thay đổi cả bức tranh an toàn của ngành hàng không dân dụng trên toàn thế giới. >>>Xem thêm video: Hành khách đánh nhau, đập vỡ kính cửa sổ, máy bay hạ cánh khẩn.

