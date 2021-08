Té ngửa sự thật loài rắn mini bị đồn "cắn phát chết luôn" ở VN

Loài rắn giun kỳ lạ này có thể được bắt gặp khắp nơi ở Việt Nam, từ miền Bắc cho tới miền Nam, thậm chí là ngay tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đúng như tên gọi của mình, chúng có ngoại hình rất giống với giun đất thường gặp với chiếc đầu tròn và có màu nâu bóng. Môi trường sống yêu thích của rắn giun là các đống đổ nát hoặc củi mục nên thường khó bị con người bắt gặp và phát hiện. Cơ thể của rắn giun có vảy và không phân đốt, có một đôi mắt nhỏ xíu trên đầu, miệng mở ra được, và đặc biệt là có chiếc lưỡi chẻ đôi đặc trưng của loài. Do kích thước nhỏ bé và ngoại hình dễ gây nhầm lẫn nên thường phải quan sát rất kỹ mới phát hiện ra những đặc điểm loài rắn của chúng. Một điểm khác biệt nữa là nếu như giun đất sống bằng mùn cây thì thức ăn chủ yếu của rắn giun là trứng kiến và mối. Do tập tính sống trong đất nên mắt rắn giun thoái hóa, chỉ còn một chấm nhỏ hầu như không có tác dụng thị lực (vì vậy nhiều nơi còn gọi chúng là rắn mù). Đặc biệt, loài rắn run tí hon này có thể sinh sản mà không cần đến con đực. Rắn giun đẻ mỗi lần khoảng 8 trứng, trong kiểu sinh sản không cần thụ tinh này, tất cả trứng nở ra đều là con cái. Dân gian thường đồn đại đây là loài rắn kịch độc, "cắn phát chết luôn", tuy nhiên, trên thực tế, đây là loài rắn khá hiền lành và không có nọc độc, thậm chí dù có nọc độc thì chúng cũng không thể gây hại cho con người vì kích thước quá bé nhỏ. Một con rắn giun trưởng thành chỉ dài xấp xỉ 20cm, nhỏ hơn cả một con giun đất cỡ lớn. Rắn giun cũng từng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới Châu Phi, vùng Trung Đông, các vùng còn lại của châu Á nhiệt đới và một số khu vực của châu Á có khí hậu ôn hòa, các đảo trên Thái Bình Dương, châu Mỹ (Mexico, Hoa Kỳ), Australia. Số lượng loài rắn này tương đối ít do do đặc điểm sinh tồn riêng và sự sinh sản đơn tính chứ không hẳn do các hoạt động của con người. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Loài rắn giun kỳ lạ này có thể được bắt gặp khắp nơi ở Việt Nam, từ miền Bắc cho tới miền Nam, thậm chí là ngay tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đúng như tên gọi của mình, chúng có ngoại hình rất giống với giun đất thường gặp với chiếc đầu tròn và có màu nâu bóng. Môi trường sống yêu thích của rắn giun là các đống đổ nát hoặc củi mục nên thường khó bị con người bắt gặp và phát hiện. Cơ thể của rắn giun có vảy và không phân đốt, có một đôi mắt nhỏ xíu trên đầu, miệng mở ra được, và đặc biệt là có chiếc lưỡi chẻ đôi đặc trưng của loài. Do kích thước nhỏ bé và ngoại hình dễ gây nhầm lẫn nên thường phải quan sát rất kỹ mới phát hiện ra những đặc điểm loài rắn của chúng. Một điểm khác biệt nữa là nếu như giun đất sống bằng mùn cây thì thức ăn chủ yếu của rắn giun là trứng kiến và mối. Do tập tính sống trong đất nên mắt rắn giun thoái hóa, chỉ còn một chấm nhỏ hầu như không có tác dụng thị lực (vì vậy nhiều nơi còn gọi chúng là rắn mù). Đặc biệt, loài rắn run tí hon này có thể sinh sản mà không cần đến con đực. Rắn giun đẻ mỗi lần khoảng 8 trứng, trong kiểu sinh sản không cần thụ tinh này, tất cả trứng nở ra đều là con cái. Dân gian thường đồn đại đây là loài rắn kịch độc, "cắn phát chết luôn", tuy nhiên, trên thực tế, đây là loài rắn khá hiền lành và không có nọc độc, thậm chí dù có nọc độc thì chúng cũng không thể gây hại cho con người vì kích thước quá bé nhỏ. Một con rắn giun trưởng thành chỉ dài xấp xỉ 20cm, nhỏ hơn cả một con giun đất cỡ lớn. Rắn giun cũng từng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới Châu Phi, vùng Trung Đông, các vùng còn lại của châu Á nhiệt đới và một số khu vực của châu Á có khí hậu ôn hòa, các đảo trên Thái Bình Dương, châu Mỹ (Mexico, Hoa Kỳ), Australia. Số lượng loài rắn này tương đối ít do do đặc điểm sinh tồn riêng và sự sinh sản đơn tính chứ không hẳn do các hoạt động của con người. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News