Tận thấy loài côn trùng hiếm nhất thế giới, 3,4 tỷ đồng/con

Cheirotonus jansoni, hay còn được biết đến với tên gọi “rùa vàng đa sắc”, là một loài bọ cánh cứng thuộc họ Scarabaeidae. Loài côn trùng này nổi bật với vẻ ngoài lấp lánh và kích thước ấn tượng, khiến nó trở thành một trong những loài côn trùng quý hiếm và được săn đón nhất trên thế giới. (Ảnh: iNaturalist UK) Cheirotonus jansoni rất hiếm, thậm chí được đánh giá còn quý hiếm hơn cả gấu trúc ở Trung Quốc, với giá lên đến 3,4 tỷ đồng cho mỗi con. (Ảnh: CGTN) Cheirotonus jansoni có kích thước lớn, với con đực có thể đạt chiều dài lên tới 70mm. Chúng có màu sắc rực rỡ, với tấm ngực trước màu xanh cổ vịt óng ánh và cánh trên đen bóng. Phần chân trước của con đực phát triển mạnh mẽ với đốt bàn chân dài, trong khi con cái có chân trước ngắn hơn. (Ảnh: Google Arts & Culture) Loài bọ cánh cứng này chủ yếu được tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam và Myanmar. Chúng sống trong các khu rừng ẩm ướt, nơi có nhiều gỗ mục - nguồn thức ăn chính của chúng. (Ảnh:

World of Butterflies and Moths) Cheirotonus jansoni đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái như một loài phân hủy, giúp tái chế chất hữu cơ và duy trì sự cân bằng sinh thái. (Ảnh: Pinterest) Cheirotonus jansoni được liệt kê là loài nguy cấp (EN) trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. Số lượng của chúng đã giảm mạnh do mất môi trường sống và sự khai thác quá mức. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực bảo tồn, quần thể của loài này đã có dấu hiệu phục hồi trong những năm gần đây. (Ảnh: Adobe Stock) Tại Trung Quốc, Cheirotonus jansoni được coi là một biểu tượng quý hiếm, thậm chí còn hiếm hơn cả gấu trúc. Giá trị của chúng có thể lên tới 1 triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng), khiến chúng trở thành một trong những loài côn trùng đắt giá nhất thế giới. Ở Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á, nhiều người còn nuôi chúng như thú cưng. (Ảnh: YouTube) Cheirotonus jansoni không chỉ là một loài côn trùng đẹp mắt mà còn có giá trị sinh thái và kinh tế đáng kể. Việc bảo tồn loài này không chỉ giúp duy trì sự đa dạng sinh học mà còn góp phần bảo vệ một phần quan trọng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới. (Ảnh: Flickr) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

