Tận mục cá mú khủng 43 kg bất ngờ sa lưới ở Quảng Nam

Con cá mú khủng này đã được thương lái mua với giá hơn 9 triệu đồng. Ngư dân cho biết người mua là người quen, khi nghe tin ông bắt được con cá mú, họ đã tới hỏi giá và mua ngay. Ông Tung kể rằng, vào sáng mùng 1 đầu năm, ông đi tàu gỗ ra vùng biển cách thôn Bãi Hương khoảng 2.000m. Trong lúc dỡ lưới, anh thấy bọt tung trắng xóa một vùng. Do con cá quá to và nặng, ông phải dìu gần tàu và sử dụng dây thừng để kéo về. Khi đưa lên bờ, nhiều người đã chạy ra xem và khi cân nặng được kiểm tra, biết được con cá mú nặng 43kg. Mặc dù đã có nhiều lần bắt được cá mú lớn ở Cù Lao Chàm, nhưng đây là lần đầu tiên ghi nhận con cá mú có trọng lượng lớn nhất, nặng 43kg. Trước đó, một ngư dân tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã bắt được một con cá mú biển có trọng lượng gần 70kg, đây được cho là con cá mú lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Sau khi cân nặng con cá được xác nhận gần 70kg, một thương lái đã mua lại với giá 14 triệu đồng. Đây là sự kiện hiếm có với ngư dân địa phương, và sau chuyến đi biển, ông Kỳ đã lãi khoảng 100 triệu đồng từ việc bắt được nhiều loại cá và mực khác. Cá mú thuộc loại cá biển, chúng được xem là loại cá dữ bởi có hàm to, răng sắc nhọn và là động vật ăn thịt. Chúng có kích thước, màu sắc đa dạng và phân loại cũng đa dạng không kém. Cá mú là loài cá được ưa chuộng vì thịt thơm ngon và ngon miệng. Mời quý độc giả xem thêm video: "Đụng độ" thủy quái dài gần 20m ngay trong vườn nhà.

