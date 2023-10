Tận mục 8 loại chim “quý như vàng”, có tên độc lạ nhất Việt Nam

1. Chim khát nước: Loài chim này có bộ lông màu cam, vàng và đen kết hợp, giống chim chào mào và được gọi là "khát nước" do tiếng kêu đặc trưng. Chúng sống ở nhiều môi trường như rừng thứ sinh, cây bụi, tre nứa, rừng thường xanh và rừng ngập mặn. 2. Chim bắt cô trói cột: Loài chim này có tiếng kêu giống với cái tên của nó, phân bố rộng rãi trên khắp Việt Nam. Chúng có bộ lông sáng và đôi mắt viền vàng, thường ký sinh trứng vào tổ của loài khác. 3. Nuốc bụng đỏ: Loài chim này có bộ lông nâu và bụng đỏ đặc trưng. Chúng phân bố ở độ cao từ 50 đến 2.600m và sống trong các vùng rừng trên toàn quốc. 4. Sả mỏ rộng: Đây là loài chim săn mồi với mỏ dài và rộng, thường sống trong khu rừng nguyên sinh của Việt Nam. 5. Đầu rìu: Loài chim nhỏ này có bộ lông đầy màu sắc, đặc biệt ở phần cổ, đầu và mào, tạo nên tên gọi độc đáo của chúng. 6. Cà kheo mỏ cong: Loài chim này có mỏ dài và cong, thường kiếm ăn ở các vùng nước nông như ao, hồ, bãi triều ven biển và sông lớn. 7. Cú muỗi mỏ quặp: Đây là loài chim hiếm sống tại khu rừng lá rộng hoặc rừng thứ sinh ở Trung và Nam Trung Bộ, với chiều dài từ 24,5-27,5 cm. Chúng thường sống ở vùng cao từ 900-1.900m. 8. Chim đuôi cụt bụng đỏ: Loài chim nhỏ và thanh thoát với bộ lông đa màu. Số lượng của chúng đang giảm nhanh do mất môi trường sống và đặc biệt là do phá rừng. Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình những loài chim giống "người ngoài hành tinh".

