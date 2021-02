Tại sao những loại hoa này lại “đại diện” cho mùa Xuân?

Hoa đào là biểu tượng nét đẹp văn hóa tết, một mỹ tục của dân tộc ta. Đối với văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh hoa đào được gắn với những cô gái trẻ, mảnh mai, và yếu đuối, thể hiện qua thành ngữ "liễu yếu đào tơ". Loài hoa này nở vào mùa xuân biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc, tình bạn khắng khít, thân thiết trường tồn. Chưng một cây đào trong nhà hoặc đem tặng cho một người mà bạn yêu mến là thể hiện lời cầu chúc cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc mỹ mãn, niềm vui và sự yên ấm. Từ lâu, người xưa xếp hoa mai vào loại hoa quý nhất trong các loài hoa. Mai thường nở hoa rực rỡ vào mùa xuân khi tiết trời ấm áp. Hoa mai có 5 cánh kết thành vòng tròn tượng trưng cho Ngũ phúc thần, mang lại sự may mắn thịnh vượng, Hoa mai còn là hiện thân của kẻ sĩ, đấng trượng phu, vì nó chịu được các thời tiết đổi thay dù ấm áp hay giá buốt. Ngày tết hầu hết trên khắp đất nước Việt Nam luôn nụ tầm xuân được nhiều người tìm mua về trang trí. Theo quan niệm của người Việt, hoa với những nụ hồng nhỏ nhắn lại truyền cho người ngắm nó hy vọng, niềm tin và nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Hoa cẩm chướng đỏ thể hiện sự ái mộ, cẩm chướng trắng thể hiện ngọt ngào và đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, món quà may mắn cho phụ nữ; nhưng hoa cẩm chướng vàng thể hiện sự từ chối, khinh thường. Hoa thủy tiên được chọn là loài hoa của tháng ba - tiết xuân phân. Ngày nay, người ta xem màu vàng tươi sáng của hoa như là một biểu tượng của sự hồi sinh - dấu hiệu cho sự bắt đầu mùa xuân. Hoa lưu ly thường gắn với những hoài niệm yêu thương và tình yêu chân thành. Hoa đồng tiền được nhiều người chú ý hơn dịp năm mới, vì đây là loài hoa mang đến nhiều tài lộc, tiền của cho gia đình. Hoa đồng tiền còn tượng trưng cho hạnh phúc, tươi sáng và vui vẻ. Sự góp mặt của hoa trạng nguyên trong ngày xuân không chỉ mang đến vẻ các loại hoa tết mà còn là lời chúc tốt đẹp nhất cho những thành viên trong gia đình. Giống như tên gọi của nó, trạng nguyên là lời chúc về sự đỗ đạt, thành tai, lời chúc thành công cho con đường công danh sự nghiệp…. Cùng với mai và đào thì cúc là loài hoa với thông điệp của sự hoan hỉ, của sự cầu mong may mắn, phát tài trong nắm mới. Hoa lay ơn (hoa lan kiếm, hoa dơn): Theo phong thủy thì sẽ có tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu. Thường vào dịp tết, các chị em hay chọn lay ơn đỏ hoặc vàng vì nó tượng trưng cho những điều may mắn trong năm mới.

