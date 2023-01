Tá hỏa sự sống có thể tồn tại trên mặt trăng của Mộc tinh

Mặt trăng núi lửa Io quay quanh Mộc tinh. Từ lâu giới khoa học đã bác bỏ khả năng tồn tại người ngoài hành tinh trên Io do nhiệt lượng khổng lồ và bề mặt bị bao phủ bởi dung nham, không thích hợp cho sự sống. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng khoa học mới đây đã làm các nhà nghiên cứu thay đổi quan điểm. Họ cho rằng sự sống vẫn tồn tại ở bên dưới Io. Các loài sinh vật có lẽ đang sinh trưởng bên trong các hang động dung nham, đẩy đá magma lên bề mặt vệ tinh này. Theo BGR, khẳng định cho rằng Io có sự sống là một quan điểm thú vị. Mới đây, tàu vũ trụ Juno của NASA, chuyên thám hiểm Mộc tinh và những vệ tinh xoay quanh nó, đã gửi về ảnh chụp của Io. Những hình ảnh này cho các nhà khoa học những hiểu biết mới về bề mặt của vệ tinh này. Hầu hết chúng ta đều biết Io là một vệ tinh già cỗi, được phát hiện trong lúc tàu vũ trụ Galileo thám hiểm hệ Mặt trăng của Mộc tinh vào 20 năm trước. Với hơn 400 núi lửa đang hoạt động, Io là một trong những thiên thể nóng nhất và là thiên thể có hoạt động địa chất mạnh nhất trong Hệ Mặt trời. Vệ tinh này có kích thước tương đồng với Mặt Trăng của Trái đất nhưng với đầy núi lửa, dung nham, hồ dung nham sôi sục, vách núi sắc nhọn phun khói mù mịt… Điểm khác biệt lớn khác của Io là có thể tồn tại người ngoài hành tinh. Đây là điểm thú vị khiến các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn về vệ tinh của Mộc tinh. Các nhà khoa học cho rằng các loài vi sinh có thể sinh trưởng bên trong các hang động dung nham, chuyên đẩy dung nham từ lõi hành tinh lên bề mặt của Io. Trái Đất cũng có những hệ sinh thái tương tự, phát triển bên trong các hang dung nham. Do đó, các nhà khoa học cho rằng rất có thể sự sống bên ngoài hành tinh đang xuất hiện trong các hang dung nham này. Theo Big Think, một thí nghiệm mô phỏng đã cho thấy nhiệt lượng trên vệ tinh này giúp giữ lớp dung nham bên dưới bề mặt hành tinh. Tuy nhiên, một vài vụ phun trào núi lửa trên Mặt trăng này có quy mô quá lớn nên đã đẩy dung nham ra xa đến hàng trăm km, ra ngoài vũ trụ. Những hang động mà các dung nham này đi qua chính là nơi mà sự sống ở Io tồn tại. Song, thiếu nước là một vấn đề lớn trên Mặt trăng Hỏa tinh. Bù lại, phần lớn bề mặt Io được bao phủ bởi băng giá lưu huỳnh và lưu huỳnh dioxide. Do đó, các nhà khoa học cho rằng lưu huỳnh sẽ là nguyên tố thay thế nước, nuôi dưỡng nguồn sống của hệ sinh thái vi sinh vật nơi đây. Theo BGR, Io có thể không phải là nơi lý tưởng cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh như chúng ta vẫn nghĩ nhưng không thể phủ nhận rằng ở đây vẫn có sự sống bên ngoài Trái Đất. Phát hiện này sẽ giúp ích trong quá trình tìm kiếm người ngoài hành tinh trong vũ trụ của các nhà khoa học. Từ trước tới nay, mặt trăng Io, sao Mộc nổi tiếng với một hệ thống hàng trăm núi lửa trên bề mặt, đặc biệt là vùng đồng bằng rộng lớn Loki Pater. Dữ liệu mới nhất từ tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA được công bố sau khi theo dõi bề mặt hành tinh trong suốt 2 năm từ 2013-2015 cho thấy nhiều dấu hiệu chứng minh núi lửa đang hoạt động mạnh mẽ trên hành tinh này. Hàng trăm bức ảnh hồng ngoại được thực hiện cho thất, có khoảng 50 núi lửa có dấu hiệu hoạt động ngầm mạnh mẽ và thay đổi cường độ hoạt động theo thời gian. Tất cả thể hiện rõ qua các đốm hồng ngoại hình thù lạ, thay đổi theo thời gian mà các chuyên gia quan sát được, đặc biệt là hai núi lửa Loki Patera và Amaterasu Patera. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

