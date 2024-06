Sửng sốt những bộ lạc sở hữu siêu năng lực về sức khỏe

1. Bộ lạc Fore ở Papua New Guinea: Đây là một trong những bộ lạc sở hữu khả năng "độc lạ" liên quan đến sức khỏe. Một số người trong bộ lạc Fore có khả năng miễn dịch với bệnh Kuru, một bệnh não nguy hiểm liên quan đến tục ăn não người chết. Đột biến gen V127 cung cấp khả năng miễn dịch này, không chỉ với Kuru mà còn với bệnh bò điên và các bệnh não prion khác. 2. Người bản địa ở Ecuador: Khoảng 100 người trong một bộ lạc ở Ecuador mắc Hội chứng Laron (LS), một đột biến gen gây ra tình trạng lùn. Hội chứng này bảo vệ họ khỏi ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch và Alzheimer. Nghiên cứu cho thấy sự vắng mặt của IGF-1 có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và kiểm soát đường huyết. 3. Bộ lạc thổ dân Australia: Một số bộ lạc thổ dân Australia có thị lực cao gấp 4 lần so với người bình thường. Khả năng này giúp họ nhìn thấy vật thể nhỏ hơn và từ khoảng cách xa, có ích trong việc săn bắn và các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, do các yếu tố như vệ sinh kém và tiểu đường, người thổ dân trên 40 tuổi có nguy cơ mù cao hơn. 4. Bộ lạc Tsimane ở Bolivia: Người Tsimane được biết đến với động mạch khỏe nhất thế giới, không mắc bệnh tim mạch. Họ có lối sống nông nghiệp tự cung tự cấp, ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất cao. Điều này dẫn đến việc họ có huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu ổn định, giảm nguy cơ mắc các bệnh nan y. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ.

1. Bộ lạc Fore ở Papua New Guinea: Đây là một trong những bộ lạc sở hữu khả năng "độc lạ" liên quan đến sức khỏe . Một số người trong bộ lạc Fore có khả năng miễn dịch với bệnh Kuru, một bệnh não nguy hiểm liên quan đến tục ăn não người chết. Đột biến gen V127 cung cấp khả năng miễn dịch này, không chỉ với Kuru mà còn với bệnh bò điên và các bệnh não prion khác. 2. Người bản địa ở Ecuador: Khoảng 100 người trong một bộ lạc ở Ecuador mắc Hội chứng Laron (LS), một đột biến gen gây ra tình trạng lùn. Hội chứng này bảo vệ họ khỏi ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch và Alzheimer. Nghiên cứu cho thấy sự vắng mặt của IGF-1 có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và kiểm soát đường huyết. 3. Bộ lạc thổ dân Australia: Một số bộ lạc thổ dân Australia có thị lực cao gấp 4 lần so với người bình thường. Khả năng này giúp họ nhìn thấy vật thể nhỏ hơn và từ khoảng cách xa, có ích trong việc săn bắn và các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, do các yếu tố như vệ sinh kém và tiểu đường, người thổ dân trên 40 tuổi có nguy cơ mù cao hơn. 4. Bộ lạc Tsimane ở Bolivia: Người Tsimane được biết đến với động mạch khỏe nhất thế giới, không mắc bệnh tim mạch. Họ có lối sống nông nghiệp tự cung tự cấp, ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất cao. Điều này dẫn đến việc họ có huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu ổn định, giảm nguy cơ mắc các bệnh nan y.