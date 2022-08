Sự thật ngỡ ngàng về "búp bê quỷ" nổi tiếng nhất thế giới

Năm 1972, trong thời gian Kerry Walton trở quê nhà tại Australia để dự đám tang của bà nội, ông quyết định về lại tòa nhà bỏ hoang mà ông đã sợ hãi trong nhiều năm. Khi tới đây, ông phát hiện ra một con rối cũ nằm dưới mái hiên. Ông ngỡ như mình và con búp bê đã gặp nhau từ bao giờ và có gì đó đã thôi thúc buộc ông phải đem nó về nhà. Theo Kerry, ông đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ kể từ khi đem con búp bê về nhà. Chú chó giống Corgi vốn thường ngày điềm tĩnh của ông bỗng trở nên cực kỳ hung dữ khi lần đầu nhìn thấy con búp bê. Nhiều người đều cảm thấy sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy nó và cho rằng búp bê đem tới cảm xúc kỳ lạ: sự sợ hãi và buồn bã. Lũ trẻ trong nhà Kerry cũng có thể chơi với búp bê bình thường vào ban ngày nhưng khi để con búp bê ở cùng chúng qua đêm thì sáng hôm sau, lũ trẻ thường tỉnh dậy và khóc thét. Vì thế, ông chủ Kerry buộc phải để búp bê này ở nhà dưới. Một số điểm lạ lùng khác được phát hiện ở búp bê. Trời sẽ đổ mưa khi nó bị treo bên ngoài và những bức ảnh sẽ rơi nếu để búp bê trong phòng. Nó còn có khả năng di chuyển và thay đổi vị trí khi bị giam trong phòng. Kerry đã sống cùng búp bê trong vòng 5 năm cho đến khi ông quyết định đưa nó đến bảo tàng ở Sydney. Khi tiếp nhận búp bê, các chuyên gia bảo tàng Sydney đã cho Kerry biết con búp bê này khoảng 170 - 200 tuổi. Nó được tạo ra bởi một nghệ nhân người Gypsy. Tộc người du mục này tin tưởng tuyệt đối vào sự chuyển đổi linh hồn. Do đó, con búp bê có thể đóng vai trò như một vật trú ngụ linh hồn ai đó đã qua đời. Tới thời điểm này, cái tên Letta mới ra đời, bởi có người khẳng định đã nghe thấy búp bê hét lên “Letta me out!" (thả tôi ra). Điều đặc biệt là búp bê Letta không gieo rắc bất hạnh lên cuộc đời người chủ Kerry. Ngược lại, cảm nhận được những khó khăn về tài chính của chủ nhân, Letta đã nhanh chóng giúp ông kiếm được bộn tiền. Letta trở thành nhân vật chính trong các talk-show nổi tiếng. Nhờ đó, công việc buôn bán đồ cổ của Kerry trở nên phát đạt. Nhiều người gợi ý Kerry có thể kiếm lợi bằng cách đem Letta đến Mỹ để thực hiện một loạt các talk-show nhưng ông đã từ chối. Thay vào đó, ông đồng ý với đề nghị một nhà chiêm tinh nổi tiếng tại Australia - quê hương ông - để cùng Letta thực hiện các buổi biểu diễn xuyên đất nước. Đặc biệt, ngay cả khi tham gia các chương trình truyền hình, Letta cũng không ngừng tạo ra những điều bí ẩn. Trong một talk-show, Letta được sắp xếp để "gặp" một nhà ngoại cảm nổi tiếng. Tuy nhiên, khi búp bê xuất hiện, tranh trên tường lập tức rơi xuống sàn và các đồng hồ dừng lại đột ngột không rõ nguyên nhân. Rồi khi những người quay phim đặt nó vào lòng nhà ngoại cảm, nhiều khán giả thấy Letta quay đầu và nhìn thẳng vào ống kính. Một người quay phim đã đứng chôn chân và sau đó bỏ chạy ra khỏi cửa. Khi một tạp chí của Australia đăng tải bài viết về con búp bê và những điều kỳ bí của tâm linh, một nhóm các nhà điều tra hiện tượng huyền bí của Mỹ đã đến gặp Kerry để tiến hành nghiên cứu đặc biệt. Song tất cả những gì họ thu được chỉ là nguồn gốc có phần hư cấu của chú búp bê kì lạ này. Theo họ kể lại, trong con búp bê là linh hồn của một cậu bé 6 tuổi bị mắc kẹt trong con tàu gỗ. Cậu đã mất sau khi con tàu gặp phải bão trong một khu vực hẻo lánh của Romania. Cha của đứa trẻ đã tạo nên hình nộm này và thực hiện một buổi lễ để chuyển giao linh hồn đứa trẻ vào trong búp bê. Đến nay, những bí ẩn liên quan đến con búp bê vẫn không thể giải mã. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

