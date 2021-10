Sự thật lạnh người về "kho báu tử thần" nổi tiếng ở Mỹ

“Mê Tín” là tên của một dãy núi có địa hình gồ ghề, hiểm trở nằm ở phía Đông Phoenix, bang Arizona. Trong đó, ngọn núi Mê Tín cao hơn 900m, nằm uy nghi chắn ngay ở phía trước, như để bảo vệ cả phần còn lại của cả dãy núi. Trong suốt một thời gian dài, dãy núi này “chìm” trong những đồn đoán đầy ma mị có từ thế kỷ 16. Người ta đồn rằng trên dãy núi lởm chởm đá khô cằn này có nhiều hang động, là nơi sinh sống của bộ tộc da đỏ Apache. Họ chôn nhiều vật thiêng và kho tàng nhiều báu vật, trong đó có cả một “ kho vàng bị mất”. Người da đỏ làm nhiều bùa phép để bảo vệ và giữ kín bí mật khu này. Khi các tu sĩ Tây Ban Nha đến vùng đất nay là 2 bang Arizona và New Mexico để truyền giáo, người da đỏ giúp họ đào vàng gửi về dâng cống Vua Tây Ban Nha. Cuối thế kỷ 18, các tu sĩ dòng Tên bị đuổi khỏi Mexico và người ta tin rằng họ chưa kịp mang về, vẫn còn giấu ở đâu đó nhiều mỏ vàng, kho báu cùng quặng vàng. Vào những năm 1840, dòng họ Peralta người Mexico mở nhiều mỏ đào vàng trên núi Mê Tín và năm 1848, gia đình này mở tiệc lớn… nhưng bị dân da đỏ tấn công, thảm sát. Chỉ còn một người của dòng họ này may mắn trốn thoát qua Mexico. Cho đến ngày nay, người ta nói vẫn còn dấu vết những cuộc đụng độ giữa quân Tây Ban Nha với bộ lạc Apache tại vùng đất nay gọi là “Cánh đồng thảm sát”: vũ khí cũ, đồ phụ tùng xe hỏa và dụng cụ đào vàng…Truyền thuyết kể rằng gia đình Peralta chôn giấu tài sản của họ dưới các tảng đá. Nhiều bản đồ xuất hiện nhưng những người tuyên bố đã tìm ra mỏ vàng Peralta đều không thể quay trở lại nơi ấy, do gặp rắc rối, thời tiết xấu hoặc thiên tai, và nhất là có thể họ đã bị “Lời nguyền núi Mê Tín” của người da đỏ trừ khử. Năm 1891, Jacob Waltz, một người nhập cư vào Mỹ có biệt danh là "người Hà Lan", nằm trên giường chờ chết. Jacob nói với bạn bè rằng đã phát hiện "mỏ vàng". Dưới giường của người đàn ông này có giấu một hộp đựng chứa quặng vàng kỳ lạ. Waltz còn khoe số vàng trong mỏ đủ giúp 20 người trở thành triệu phú. Rồi ông chỉ vị trí mỏ vàng cho bà Thomas và thợ mỏ Rhinehart Petrasch, nhưng ông chết mà không đưa bản đồ cho họ. Họ chỉ dựa theo lời kể của “Ông Hà Lan” để đi tìm. Waltz nói ánh nắng mặt trời chiếu vào lối vào mỏ, làm các thỏi vàng lấp lánh nên họ nghĩ mỏ vàng phải ở triền núi phía tây. Núi Mê Tín được đặt như vậy vì ở đây cũng có những truyền thuyết về những sự kiện siêu nhiên không thể giải thích được. Ngoài “Lời nguyền của núi”, còn có chuyện đó là nơi ở của một loài người - bò sát từ thế giới khác đến săn những người dân, hoặc các tia sáng kỳ lạ chớp lòa trong đêm, hoặc những con tàu ma lướt qua trôi lại…. Ngày nay, nơi này là một điểm đến du lịch, có bảo tàng và hoạt động đãi vàng cho du khách. Hàng năm tại đây có lễ hội “Ngày Người Hà Lan”, khoảng 30.000 lượt du khách đến vui chơi, xem lễ hội hóa trang, cao bồi đua vật bò… và nguồn doanh thu sau khi trừ chi phí tổ chức được dùng tặng cho các quỹ từ thiện vì trẻ em. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT.

