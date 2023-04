Sự thật giật mình trong vùng đất được mệnh danh “làng chim tự sát”

Jatinga là một ngôi làng nhỏ nằm ở Assam, thuộc vùng Đông Bắc Ấn Độ. Nơi đây cũng được mệnh danh là "vùng đất quỷ" bởi mỗi năm xảy ra hiện tượng hàng ngàn con chim đua nhau...tự sát. Hiện tượng chim tự sát ở Jatinga được cho là xuất hiện lần đầu vào năm 1905. Cứ vào đợt gió mùa cuối năm, những đàn chim di cư lưu lạc đến đây, và thậm chí cả những con chim sống tại làng bỗng dưng chết hàng loạt không lý do. Khi hoàng hôn xuống, hoặc lúc trời nhập nhoạng tối, nhiều con chim lao từ trên trời xuống với tốc độ cao để tự sát. Chúng bị đâm vào cây cối hoặc các ngôi nhà trong làng và chết. Ban đầu, người ta cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, hiện tượng này xảy ra tại Jatinga đã hơn 100 năm, dấy lên những nghi vấn, bí ẩn về vùng đất này. Từ rất lâu, nhiều người dân làng Jatinga tin rằng những linh hồn của ma quỷ sống lưu lạc trên bầu trời chính là thủ phạm gây ra cái chết cho hàng ngàn con chim mỗi năm. Do đó, dân làng bắt giữ chúng bằng cọc tre và đánh đến chết. Một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết, có thể những con chim bị mất phương hướng trong điều kiện thời tiết nhiều sương mù do gió mùa gây ra khi di cư đến làng. Hành động vô thức lao xuống có thể do bị thu hút bởi ánh đèn khi trời nhập nhoạng tối. Những chuyên gia nghiên cứu về chim thì tin rằng có sự liên kết nào đó giữa hiện tượng này và lực điện từ trong khu vực, do vị trí địa lý đặc biệt. Salim Ali, nhà nghiên cứu chim hàng đầu Ấn Độ không khỏi xót xa khi nhiều năm chứng kiến cảnh tượng này. Ông cho biết: "Điều lạ kỳ nhất là đa phần loài chim có tập quán hoạt động vào ban ngày, nhưng tại sao những con chim tại đây lại tụ họp vào buổi đêm, thời gian đáng lẽ cũng đang chìm trong giấc ngủ?" Cho đến nay những bí ẩn về vùng đất được mệnh danh "làng chim tự sát" vẫn chưa được giải đáp. Australia: Dơi quạ chết hàng loạt do nắng nóng | VTC. Nguồn: Youtube

