Sự thật đáng sợ sau 12 hình ảnh bí ẩn xuất hiện trên Google Maps

Cấu trúc kim tự tháp ẩn chứa trong tuyết ở Nam Cực là hình ảnh gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi được phát hiện trên Google Maps. Người thì khẳng địnhđiều này xảy ra là do mối liên quan cực đoan của Đế chế Thứ ba ở Nam Cực, giả thuyết khác lại cho rằng đây có thể là tàn dư của đế chế Atlantis huyền thoại. Hình ảnh chú mèo "ngoài hành tinh" này được cho là có niên đại lên đến 9.000 năm dù nguồn gốc của nó vẫn là một bí ẩn. Nó tọa lạc ở một trong những nơi hanh khô nhất trên thế giới - sa mạc Atacama, nơi không có bất kỳ giọt mưa nào trong nhiều thế kỷ. Đây thực chất là hình ảnh Google Maps ghi lại một ngôi làng nhỏ ở Niger với nghề khai thác muối. Mỗi ao chứa đầy nước, trong đó muối được đặt trong những phần đất sét đặc biệt tạo nên hình ảnh kỳ thú này. Vệ tinh đã từng ghi lại cảnh một chú cua khổng lồ trôi dạt vào bờ biển Whitstable, Kent, nước Anh. Chú cua này có kích thước 50 ft (hơn 15 mét) và được ưu ái với biệt danh "Crabzilla".Hình ảnh xuất hiện trên Google Maps gây ám ảnh nhất mọi thời địa. Cho đến giờ, người ta vẫn không biết được nguồn gốc bức hình từ đâu nhưng có thể nó chỉ là một con búp bê không hơn không kém. Cô gái đứng trước kim tự tháp Itza (Mexico) vô tình sở hữu cặp chân kì lạ như của loài dê. Đây có thể là lỗi do camera hành trình gây nên. Tấm biên đề duy nhất một chữ END (kết thúc) đặt trơ trọi giữa đường với dòng chữ Hell (địa ngục) kèm mũi tên dẫn đường không khỏi khiến người xem liên tưởng đến vùng đất âm u đáng sợ trước mặt. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước hình ảnh logo nhãn hiệu Coca Cola xuất hiện trên núi và lầm tưởng đó là tác phẩm của tự nhiên. Logo này được tạo ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của Coca-Cola vào năm 1986 bằng 70.000 chai Coca-Cola rỗng trên một sườn núi gần thành phố Arica, Chile. "Du thuyền" nằm giữa thành phố này thực chất chính là một trung tâm thương mại ở Hồng Kông. Chiếc du thuyền này trông hoành tráng và nổi bật gấp cả 100 lần khi lên đèn vào ban đêm. Bộ sưu tập máy bay khổng lồ cũ và mới được xếp cạnh nhau trong một sân bay Bảo tàng Hàng không tại Belgrade. Du khách có thể đi tham quan xung quanh những chiếc máy bay như "người tí hon" và tận mắt ngắm nhìn từng chi tiết. Hình ảnh Nam Cực tách rời Nam Mỹ được phát hiện trên Google Maps gây tranh cãi lớn. Một số nhà khoa học cho rằng sự tách biệt của hai lục địa này là do một thiên thạch khổng lồ va chạm vào Trái Đất. Có vẻ như một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đã hạ cánh ở Texas? Thực tế, đây chỉ là điểm thu hút khách du lịch, được kiến trúc sư người Phần Lan Matti Suuonen thiết kế vào những năm 60 của thế kỉ trước có tên gọi là Futuro House. 5 mẹo sử dụng Google Maps cực hiệu quả! | Hoàng Hà Channel

