Sự thật đáng kinh ngạc về loài nấm “đẫm máu” như trong phim kinh dị

"Răng chảy máu" (bleeding tooth) là tên gọi của một loài nấm kỳ lạ có tên khoa học là Hydnellum peckii. Chúng được ghi nhận ở Bắc Mỹ, Châu Âu, và một số khu vực ở châu Á. Tên gọi "răng chảy máu" bắt nguồn từ đặc điểm có 1-0-2 của loài nấm này, đó là khi còn non, thể quả (cấu trúc sinh sản) màu trắng của chúng sẽ tiết ra một chất lỏng màu đỏ tươi trông rất giống máu.Ngoài cái tên nghe khá rùng rợn nói trên, đôi khi nấm Hydnellum peckii còn được gọi bằng một cái tên thi vị hơn, là "dâu và kem" (strawberries and cream). Dù có vẻ ngoài "nguy hiểm", nấm răng chảy máu không phải là nấm độc. Dù vậy, không ai ăn nổi chúng vì vị cực kỳ đắng. Điểm hữu ích của chúng là có thể dùng để sản xuất phẩm nhuộm màu be hoặc màu xanh lam, xanh lá cây. Loài nấm này chỉ "chảy máu" trong giai đoạn phát triển đầu tiên. Theo thời gian, chúng chuyển từ hình dạng cục sang phiến, ngả màu nâu và trở nên khó phân biệt với một số loài nấm có quan hệ gần gũi. Các quả thể của nấm răng chảy máu được tìm thấy mọc đơn độc, rải rác hoặc thành cụm với nhau trên mặt đất dưới các cây lá kim, thường là giữa các loại rêu và thảm lá rụng.Trên phương diện sinh học, chúng có quan hệ cộng sinh với một số loài cây gỗ. Nấm Hydnellum peckii bám vào rễ cây chủ để nhận dinh dưỡng, đổi lại sẽ cung cấp cho cây chủ các enzym có ích cho sự phát triển của cây. Trong những năm gần đây, nấm răng chảy máu đã trở thành đối tượng được các nhà khoa học quan tâm, vì từ loài nấm này có thể chiết xuất ra được atromentin - một chất chống đông máu hiệu quả. Trong văn hóa đại chúng, loài nấm này đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số nhân vật kỳ quái trong các các bộ phim hoạt hình hoặc truyện tranh. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

