Sự thật bất ngờ hình ảnh nét căng về iPhone 14 sắp ra mắt

Mạng xã hội mới đây đã xôn xao với hình ảnh iPhone 14 cực rõ nét, theo hình ảnh này, mẫu iPhone 14 mới sẽ thay đổi mạnh mẽ về thiết kế. Những hình ảnh này khá trùng khớp với các bản rò rỉ về máy trước đó. Cụ thể, iPhone 14 sẽ có phần notch được làm dạng hình viên thuốc thay vì “tai thỏ” như các phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, máy cũng đi kèm với một chấm tròn nhỏ nằm bên trái. Cách làm này sẽ giúp màn hình tối ưu khả năng hiển thị, đồng thời tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhiều khả năng Apple sẽ áp dụng hệ thống Face ID ẩn dưới màn hình hoặc Touch ID tích hợp ở nút nguồn giống như cách làm của các dòng iPad. Đồng thời, phần cụm camera của máy cũng được làm lại, không còn đặt trong phần khung, các ống kính gắn trực tiếp vào thân máy. Kiểu thiết kế này mang đến cảm giác đơn giản, hiện đại và khác biệt so với đa số smartphone trên thị trường. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là những hình ảnh giả, được tạo ra bởi các phần mềm đồ họa, chứ không phải là ảnh thực tế của iPhone 14. Những hình ảnh này được đăng tải lần đầu tiên trên tài khoản Twitter có tên @TechDroider. Hộp của iPhone 14 cũng được đăng tải. Đáng chú ý, trên hộp của máy cho thấy phiên bản bộ nhớ trong lên đến 2 TB. Nếu thông tin này là sự thật thì đây là mẫu iPhone đầu tiên có mức dung lượng bộ nhớ trong khủng nhất từ trước đến nay của nhà “táo khuyết”. Mẫu iPhone 13 Pro Max có bộ nhớ trong cao nhất 1 TB. Những chi tiết còn lại của iPhone 14 vẫn giống như iPhone 13 như khung viền vuông vức, phím tăng, giảm âm lượng và cần gạt chế độ âm thanh bên cạnh trái. Một điểm nâng cấp đáng chú ý khác có thể xuất hiện trên iPhone 14 đến từ tần số quét 120 Hz. Hiện tại, tính năng này chỉ xuất hiện trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Trong khi bản iPhone 13 và 13 mini vẫn dùng tần số quét 60 Hz. Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin tiết lộ về thông số camera của iPhone 14. Tuy nhiên, trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple sẽ trang bị cảm biến chính 48 MP cho iPhone 14 Pro. Đây được xem là bước nhảy vọt so với camera 12 MP trên iPhone 13. Thông tin này cũng trùng khớp với một rò rỉ khác, cho biết dòng iPhone Pro năm nay sẽ được trang bị camera chính 48 MP cùng với ống kính tele và góc siêu rộng. Về phần cứng, iPhone 14 chắc chắn sẽ sử dụng vi xử lý A16, mang đến hiệu năng và tốc độ xử lý đồ họa tốt hơn A15 Bionic được giới thiệu trên iPhone 13. Apple cũng sử dụng modem 5G do hãng tự sản xuất sau khi mua lại mảng kinh doanh này từ Intel. Điều này giúp Apple kiểm soát tốt hơn hiệu suất 5G và thời lượng sử dụng pin. Những thông tin rò rỉ gần đây cho biết iPhone 14 sẽ có màn hình OLED 6,06 inch và tần số quét 60 Hz. iPhone 14 Pro có kích thước giống như iPhone 14 nhưng tần số quét cao 120 Hz. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max được cho là có màn hình OLED 6,68 inch. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Mạng xã hội mới đây đã xôn xao với hình ảnh iPhone 14 cực rõ nét, theo hình ảnh này, mẫu iPhone 14 mới sẽ thay đổi mạnh mẽ về thiết kế. Những hình ảnh này khá trùng khớp với các bản rò rỉ về máy trước đó. Cụ thể, iPhone 14 sẽ có phần notch được làm dạng hình viên thuốc thay vì “tai thỏ” như các phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, máy cũng đi kèm với một chấm tròn nhỏ nằm bên trái. Cách làm này sẽ giúp màn hình tối ưu khả năng hiển thị, đồng thời tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhiều khả năng Apple sẽ áp dụng hệ thống Face ID ẩn dưới màn hình hoặc Touch ID tích hợp ở nút nguồn giống như cách làm của các dòng iPad. Đồng thời, phần cụm camera của máy cũng được làm lại, không còn đặt trong phần khung, các ống kính gắn trực tiếp vào thân máy. Kiểu thiết kế này mang đến cảm giác đơn giản, hiện đại và khác biệt so với đa số smartphone trên thị trường. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là những hình ảnh giả, được tạo ra bởi các phần mềm đồ họa, chứ không phải là ảnh thực tế của iPhone 14 . Những hình ảnh này được đăng tải lần đầu tiên trên tài khoản Twitter có tên @TechDroider. Hộp của iPhone 14 cũng được đăng tải. Đáng chú ý, trên hộp của máy cho thấy phiên bản bộ nhớ trong lên đến 2 TB. Nếu thông tin này là sự thật thì đây là mẫu iPhone đầu tiên có mức dung lượng bộ nhớ trong khủng nhất từ trước đến nay của nhà “táo khuyết”. Mẫu iPhone 13 Pro Max có bộ nhớ trong cao nhất 1 TB. Những chi tiết còn lại của iPhone 14 vẫn giống như iPhone 13 như khung viền vuông vức, phím tăng, giảm âm lượng và cần gạt chế độ âm thanh bên cạnh trái. Một điểm nâng cấp đáng chú ý khác có thể xuất hiện trên iPhone 14 đến từ tần số quét 120 Hz. Hiện tại, tính năng này chỉ xuất hiện trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Trong khi bản iPhone 13 và 13 mini vẫn dùng tần số quét 60 Hz. Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin tiết lộ về thông số camera của iPhone 14. Tuy nhiên, trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple sẽ trang bị cảm biến chính 48 MP cho iPhone 14 Pro. Đây được xem là bước nhảy vọt so với camera 12 MP trên iPhone 13. Thông tin này cũng trùng khớp với một rò rỉ khác, cho biết dòng iPhone Pro năm nay sẽ được trang bị camera chính 48 MP cùng với ống kính tele và góc siêu rộng. Về phần cứng, iPhone 14 chắc chắn sẽ sử dụng vi xử lý A16, mang đến hiệu năng và tốc độ xử lý đồ họa tốt hơn A15 Bionic được giới thiệu trên iPhone 13. Apple cũng sử dụng modem 5G do hãng tự sản xuất sau khi mua lại mảng kinh doanh này từ Intel. Điều này giúp Apple kiểm soát tốt hơn hiệu suất 5G và thời lượng sử dụng pin. Những thông tin rò rỉ gần đây cho biết iPhone 14 sẽ có màn hình OLED 6,06 inch và tần số quét 60 Hz. iPhone 14 Pro có kích thước giống như iPhone 14 nhưng tần số quét cao 120 Hz. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max được cho là có màn hình OLED 6,68 inch. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple