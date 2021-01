Streamer, youtuber Việt từng “khóc như mưa” vì những lần... vạ miệng

Là một streamer lão làng tại Việt Nam nhưng cũng đã có lần Pew Pew bị ném đá dữ dội bởi phát ngôn của mình. Cụ thể trong vụ việc giữa Khoa Pug và một resort, trong khi cộng đồng mạng đồng lòng rủ nhau rate 1 sao cho Aroma Resort đồng thời vô tình khiến những khách sạn hay resort khác có tên tương tự hoặc na ná ở cá tỉnh thành khác bị vạ lây thì Pew Pew lạibày tỏ quan điểm trên trang facebook cá nhân của mình. anh chàng không bàn luận về tính đúng sai của vụ việc mà chỉ lên tiếng tỏ rõ sự không hài lòng trước văn hóa “hùa theo” của phần đông cộng đồng mạng Việt Nam. Nam streamer cho rằng có những người không phải trong cuộc, chưa hiểu rõ vấn đề, chỉ nghe câu chuyện từ một hướng đã vội vàng chạy theo xu hướng của số đông, report và vote 1 sao cho resort chỉ đơn giản vì “điều ấy chẳng ảnh hưởng gì tới mình”. Tuy nhiên sau đó, có vẻ như khá nhiều người lại hiểu lầm về dòng trạng thái của PewPew, ý kiến không đồng tình với quan điểm mà anh đưa ra gần như áp đảo so với số người đồng tình. Hệ quả là rất nhiều người đã kéo vào rate tiệm bánh mì do PewPew làm chủ 1 sao, cùng hàng trăm bình luận tiêu cực khiến cho Bánh mì PewPew tụt hạng thảm mại, thậm chí có lúc xuống tới 2,3 sao. Là một trong những Youtuber hàng đầu Việt Nam hiện nay, Cris Phan từ khi nổi tiếng đến nay hầu như chưa từng vướng phải bất kỳ một scandal nào. Ấy vậy mà chỉ đôi lời “vạ miệng” trên kênh Youtube đã khiến Cris Phan phải nhận về không ngớt những “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Cụ thể, trong video clip reaction về MV “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng M-TP, ngoài phần bình luận về âm nhạc và nội dung MV, Cris Phan còn dùng khá nhiều những từ ngữ, nhận xét có phần phản cảm để nói về dàn nữ người mẫu trong MV này. Chính điều này đã khiến cho một bộ phận người xem tỏ ra khá khó chịu.Youtuber NTN - Nguyễn Thành Nam cũng từng nhận không ít gạch đá của cư dân mạng khi bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề người lớn tuổi làm Youtube. Tuy nhiên ngay sau những dòng chia sẻ trên, Nguyễn Thành Nam đã gặp phải sự phản đối, “gạch đá” của cộng đồng mạng. Có người cho rằng, đây không phải là lợi dụng sức lao động của người già, mà đơn giản là họ tìm thấy được niềm vui ở công việc này nên hãy để cho họ được phát triển tự nhiên. Thậm chí có người còn nghĩ anh chàng chẳng qua đang cảm thấy ghen tỵ vì các cụ ông cụ bà tăng sub nhanh hơn cả mình. MisThy là một trong những nữ streamer thành công nhất Việt Nam nhưng cũng không tránh khỏi những sự cố "vạ miệng". Vừa qua cô nàng mới trở thành tâm điểm chỉ trích khi trong một buổi stream vào ngày 29/12, một người xem đã đặt câu hỏi đụng chạm đến ngoại hình của Diệp Anh - bạn của cô nàng. MisThy đã "bật" lại người kia bằng cách dùng những lời lẽ khá gay gắt, thậm chí là có phần hơi "chợ búa" và thiếu văn minh. Dù bị dân tình phản ứng dữ dội nhưng trong động thái mới nhất của mình, cô nàng streamer chẳng hề đả động đến scandal chửi bậy vừa qua, chỉ post hình với mặt mũi bơ phờ kèm caption: "Tả tơi quá". Trong năm 2019, cô đăng tải một bức ảnh chụp cùng gia đình lên MXH, dù chẳng liên quan gì nhưng MisThy vẫn đề cập đến Sơn Tùng M-TP. Khi bị nói dựa hơi Sơn Tùng, MisThy còn cố trêu tức dân mạng bằng cách bình luận dưới hình như thế này Có thể thấy, thời gian qua, MisThy đã không ít lần khiến dân tình dậy sóng với cách nói chuyện có phần hơi bỗ bã, thậm chí là có phần hơi chợ, dù cách nói này giúp cô trở nên gần gũi và thân mật hơn với fan hâm mộ, song đó vẫn là nội dung không mấy tích cực với những người đang theo dõi nữ streamer. Mô tả video

