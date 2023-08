Soi loài cua lông độc nhất Việt Nam, có tiền chưa chắc mua được

Trong vùng đa dạng sinh học của Việt Nam, những phát hiện mới về các loài động vật luôn đem lại sự kì vọng và hứng thú cho cộng đồng nghiên cứu và người dân địa phương. Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Anh, Việt Nam và Singapore đã công bố một phát hiện đầy thú vị về loài cua lông Hepu (Eriocheir hepuensis Dai 1991) tại Việt Nam, mở ra cánh cửa mới trong việc tìm hiểu về sự đa dạng của các loài cua trong khu vực. Cua lông Hepu thuộc họ Rạm, đam, hay rạm biển (Varunidae) và có vùng phân bố tự nhiên từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Điều thú vị là loài này đã gây ra nhầm lẫn trong quá khứ, khi một số tác giả hiểu nhầm sự xuất hiện của loài cua lông Trung Quốc (Eriocheir sinensis) và cua lông Nhật Bản (Eriocheir japonica) ở Bắc Việt Nam. Sự phân biệt chính xác giữa các loài cua là một phần quan trọng trong việc bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh vật biển. Cua lông Hepu có tên gọi khác nhau tùy theo vùng miền ở Việt Nam, như Cà ra, cua lông, cua da. Đặc điểm nổi bật của loài này là chỉ có hai chiếc càng nhỏ, không có càng to như nhiều loài cua khác. Chúng thường ưa thích môi trường nước sâu và sống trong các kè đá, với thói quen ăn uống chủ yếu vào ban đêm.Mùa sinh sản của cua lông Hepu đặc biệt thu hút sự chú ý, khi chúng di cư xuôi dòng tới vùng nước lợ và biển để sinh sản. Cua con sau khi sinh hạ lại di cư ngược lên khu vực nền đá của sông suối để tiếp tục quá trình sinh trưởng và đẻ trứng. Về giá trị ẩm thực, cua lông Hepu đem đến một trải nghiệm thú vị với hương vị ngọt thơm độc đáo, khác biệt so với những loại cua khác. Mùa bắt cua lông Hepu thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, trong khoảng thời gian chuyển giao từ thu sang đông. Người sành ăn thường lựa chọn các con màu vàng để thưởng thức thịt mẩy và cua màu đen để tận hưởng hương vị ngọt ngào. Cua lông Hepu có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như rang me, hấp, đặc biệt là món lẩu độc đáo. Giá của một cân cua cà ra từ 300.000 - 400.000 đồng tùy to nhỏ nhưng không phải cứ có tiền là kiếm được. Sự khám phá về cua lông Hepu không chỉ mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu sinh vật biển và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, mà còn làm thú vị hơn cho ẩm thực độc đáo của Việt Nam. Những nỗ lực trong việc nắm vững thông tin về loài cua này cũng đóng góp quan trọng để duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái biển, bảo vệ nguồn tài nguyên quý báu của quốc gia. Mời quý độc giả xem thêm video: Mê mẩn ngắm khoảnh khắc đáng yêu của động vật khi ngủ.

