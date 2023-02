Soi 20 mẫu hóa thạch kỳ lạ thu thập ở ba miền Việt Nam (1)

Hóa thạch của loài Nipponophyllum nikolaevae, thu thập ở núi Xuân Sơn, An Lão, Hải Phòng. Loài vật này thuộc họ Phyllodocidae, gồm những loài giun nhiều tơ sống dưới đáy biển, có thể đào hang dưới lớp trầm tích. Vỉa xác bọ ba thùy, thu thập ở Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Bọ ba thùy là một lớp động vật chân khớp sống ở biển, thịnh vượng vào khoảng 300 triệu năm trước.Hóa thạch loài Cromus aff. beaumonti, thu thập ở đồi 105, Cam Lộ, Quảng Trị. Cromus là một chi bọ ba thùy trong họ Encrinuridae, tồn tại trong thời kỳ thượng Silur, hơn 400 triệu năm trước. Hóa thạch đốt thân huệ biển, thu thập ở đỉnh Tu Xán, thị trấn Đồng Văn, Hà Giang. Lớp huệ biển (Crinoidea) gồm những loài động vật trông giống bông hoa, xuất hiện trên trái đất từ trên 400 triệu năm trước. Vỉa xác trùng thoi và huệ biển kỷ Permy hạ (hơn 250 triệu năm trước), thu thập ở núi Đá Pháp, phố cổ Đồng Văn, Hà Giang. Hóa thạch loài Actinoconchus cf. paradoxus, thu thập ở sườn bắc núi Voi, An Lão, Hải Phòng. Actinoconchus là một chi đã tuyệt chủng của động vật tay cuộn sống từ kỷ Carboniferous đến kỷ Permi muộn, hơn 250 triệu năm trước. Hóa thạch loài huệ biển cổ sinh Cyclocyclicus pentagonocyclicus, thu thập ở núi đá vôi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Hóa thạch thực vật bể than Hòn Gai, thu thập ở Hòn Gai, Quảng Ninh. Hóa thạch loài Claraia wangi, thu thập ở Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang. Claraia là một chi động vật thân mềm hai mảnh vỏ giống sò đã tuyệt chủng, sống từ giai đoạn Capitan của kỷ Permi muộn đến giai đoạn Anisian của kỷ Triat giữa, 266-237 triệu năm trước. Hóa thạch thực vật lớp Tuế (Cycadopsida), thu thập ở vùng Buôn Ea Sup, Đắk Lắk. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

Hóa thạch của loài Nipponophyllum nikolaevae, thu thập ở núi Xuân Sơn, An Lão, Hải Phòng. Loài vật này thuộc họ Phyllodocidae, gồm những loài giun nhiều tơ sống dưới đáy biển, có thể đào hang dưới lớp trầm tích. Vỉa xác bọ ba thùy, thu thập ở Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Bọ ba thùy là một lớp động vật chân khớp sống ở biển, thịnh vượng vào khoảng 300 triệu năm trước. Hóa thạch loài Cromus aff. beaumonti , thu thập ở đồi 105, Cam Lộ, Quảng Trị. Cromus là một chi bọ ba thùy trong họ Encrinuridae, tồn tại trong thời kỳ thượng Silur, hơn 400 triệu năm trước. Hóa thạch đốt thân huệ biển, thu thập ở đỉnh Tu Xán, thị trấn Đồng Văn, Hà Giang. Lớp huệ biển (Crinoidea) gồm những loài động vật trông giống bông hoa, xuất hiện trên trái đất từ trên 400 triệu năm trước. Vỉa xác trùng thoi và huệ biển kỷ Permy hạ (hơn 250 triệu năm trước), thu thập ở núi Đá Pháp, phố cổ Đồng Văn, Hà Giang. Hóa thạch loài Actinoconchus cf. paradoxus, thu thập ở sườn bắc núi Voi, An Lão, Hải Phòng. Actinoconchus là một chi đã tuyệt chủng của động vật tay cuộn sống từ kỷ Carboniferous đến kỷ Permi muộn, hơn 250 triệu năm trước. Hóa thạch loài huệ biển cổ sinh Cyclocyclicus pentagonocyclicus, thu thập ở núi đá vôi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Hóa thạch thực vật bể than Hòn Gai, thu thập ở Hòn Gai, Quảng Ninh. Hóa thạch loài Claraia wangi, thu thập ở Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang. Claraia là một chi động vật thân mềm hai mảnh vỏ giống sò đã tuyệt chủng, sống từ giai đoạn Capitan của kỷ Permi muộn đến giai đoạn Anisian của kỷ Triat giữa, 266-237 triệu năm trước. Hóa thạch thực vật lớp Tuế (Cycadopsida), thu thập ở vùng Buôn Ea Sup, Đắk Lắk.