Singapore chuẩn bị giới thiệu “cứu tinh của động vật” ra thị trường

Đầu tháng 12, công ty khởi nghiệp Eat Just của Mỹ cho biết Singapore đã “bật đèn xanh” cho công ty này bán thịt gà được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Theo đó, Singapore đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép bán sản phẩm được gọi là thịt mà không phải từ động vật bị giết mổ. Trong thông báo đưa ra ngày 16-12, Eat Just cho biết lô thịt gà được nuôi cấy trực tiếp từ tế bào gà đầu tiên đã được bán cho nhà hàng 1880 ở Robertson Quay, một trung tâm giải trí sang trọng ven sông. Giám đốc điều hành Eat Just Josh Tetrick cho biết việc thương mại hóa sản phẩm này đưa con người tiến gần hơn tới thế giới nơi con người có thể ăn thịt mà không cần phải phá hủy rừng, gây tổn hại tới môi trường sống của các loài động vật hay sử dụng kháng sinh. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thịt ước tính sẽ tăng hơn 70% vào năm 2050, công ty cho rằng các sản phẩm thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn. Mặc dù vẫn còn những quan ngại rằng loại thịt này sẽ có giá khá đắt đỏ, song công ty đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc giảm giá thành. Sản phẩm thịt nói trên được tạo ra bằng cách nuôi cấy các tế bào cơ của động vật trong một môi trường được kiểm soát. Các chất dinh dưỡng không được tế bào tổng hợp như sắt, vitamin B12... sẽ được bổ sung trong môi trường nuôi cấy để tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tương đương thịt động vật giết mổ. Các sản phẩm thịt thay thế có nguồn gốc thực vật đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các siêu thị và nhà hàng, phổ biến là của các công ty Beyond Meat và Impossible Foods. Trên thế giới có hơn 20 công ty đang thử nghiệm phát triển các sản phẩm thịt gà, thịt bò, cá nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, với hy vọng xâm nhập thị trường thịt thay thế thịt động vật giết mổ. Ước tính giá thị trường này lên đến 140 tỉ USD vào năm 2029. Singapore, quốc gia công nghệ cao, đã trở thành trung tâm phát triển các thực phẩm bền vững, với các công ty khởi nghiệp sản xuất nhiều loại hàng hóa từ các “hải sản” được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho đến bánh bao làm từ trái cây nhiệt đới thay vì thịt lợn. Con người đang tiến gần hơn với thời đại sử dụng thịt không phải từ giết mổ động vật, qua đó nâng cao tinh thần nhân đạo hơn.

