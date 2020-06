“Siêu trạm di động” ProArt StudioBook One có gì mà giá 270 triệu?

ProArt StudioBook One ldà dòng sản phẩm mới ra đời để đáp ứng nhu cầu cuả những người dùng làm kiến trúc sư, làm phim hoạt hình, lập trình viên và nhà sáng tạo nội dung thiết kế Ngay từ củc sạc của Pro Art StudioBook One đã rất khác. Cục sạc này sử dụng chất liệu GaN (gallium nitride) giúp giảm kích thước đáng kể. Đặt cạnh những cục sạc có cùng công suất sử dụng công nghệ cũ thì kích thước cục sạcPro Art StudioBook One đã được giảm đi với 1/2 và trọng lượng giảm tới 1/3. Đầu cắm sạc có thiết kế tương tự như cổng USB Type-C nhưng có kích thước lớn hơn tránh trường hợp cắm nhầm. Cục sạc có công suất 300W. Pro Art StudioBook One có thiết kế đơn giản như một khối thép lạnh màu xám. Phía trên nắp máy chỉ đơn giản là logo ASUS, nhưng các cạnh được gia công cắt vát tinh tế. Điều gây ấn tượng lại nằm ở khoảnh khắc khi bạn mở chiếc máy lên. Nắp trên sẽ "há miệng" như một con sò. Hình ảnh gợi nhớ đến ROG Mother Ship. Dĩ nhiên đây không phải là chi tiết làm "màu" mà là cơ chế giúp ProArt StudioBook One yên tĩnh và mát mẻ khi bạn làm việc. Khi máy mở, nắp trên sẽ tự động nâng 1 góc 4,57 độ để hỗ trợ làm mát. Không khí nóng sẽ thoát ra bên cạnh khung máy, vì vậy bạn giữ mát ngay cả khi đặt máy tính xách tay lên đùi. ProArt StudioBook One có một hệ thống làm mát cực khủng bao gồm mô-đun nhiệt hợp kim titan nhẹ hàng không vũ trụ và quạt polymer-tinh thể lỏng 27 cánh được thiết kế để tối ưu hóa luồng khí vào và khí thải. ProArt StudioBook One trang bị 3 cổng ThunderBolt với tính năng DisplayPort, mang lại khả năng xuất ra tới 3 màn hình phụ có độ phân giải 8K. ProArt StudioBook One có màn hình 15,6 inch độ phân giải 4K(3840x2160 pixels), 100% Adobe RGB, và đạt độ chính xác màu cực cao với dải màu đạt 97% DCI-P3, đạt chứng chỉ Pantone về độ chuẩn màu, đáp ứng những yêu cầu khắc khe nhất của những người làm ngành sáng tạo. Mỏng và gọn nhưng ProArt StudioBook One sở hữu cấu hình siêu khủng như chính cái tên. Máy trang bị chip Intel Core i9 hiệu năng cao khiến nhiều chiếc máy tính để bàn phải "e dè" và đặc biệt là card đồ hoạ NVIDIA Quadro RTX 6000 (chiếc laptop đầu tiên trên thế giới đến thời điểm hiện tại được trang bị), kèm RAM 64GB và ổ cứng SSD 1TB cho khả năng render nhanh hơn, xử lý các ứng dụng chuyên sâu về đồ họa một cách nhẹ nhàng. Với cấu hình khủng trong một thiết kế gọn gàng tinh xảo, ProArt StudioBook One có giá bán 269,99 triệu đồng.

