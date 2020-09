Sập mạng bí ẩn suốt 2 năm chỉ vì món đồ cổ lỗ sĩ

CNN đưa tin, người dân ở làng Aberhosan, một vùng tại Powys ở xứ Wales (Vương quốc Anh), đã rất hoang mang khi đường truyền Internet của họ bị mất tín hiệu suốt 2 năm qua. Việc này khiến mọi người dường như phát điên khi không thể nắm bắt được tin tức cũng như liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều kỳ lạ hơn là, ngôi làng lúc nào cũng bị "sập mạng" vào lúc 7h sáng. Theo mô tả của người dân, chỉ thiếu việc sống trong hang và đi săn thú nữa là cả làng chính thức đặt chân về thế giới tiền sử Sau 18 tháng, các kĩ sư nhà mạng của hãng viễn thông Openreach (Anh Quốc) bắt đầu kiểm tra kĩ lưỡng sau khi cố gắng thay thế cáp quang nhưng vẫn không thể khắc phục được sự cố. Người dân trong làng đều cảm thấy bối rối vì sự cố liên tục xảy ra, cho đến khi các kĩ sư sử dụng đến thiết bị giám sát đặc biệt. Cuối cùng đã xác định được lý do ngôi làng mất internet đến từ món đồ cổ chẳng ai ngờ: một chiếc TV. Cụ thể, báo cáo từ Openreach - công ty điều hành mạng kỹ thuật số của Vương quốc Anh, cho biết, một nhóm kỹ sư "bất đắc dĩ" đã trở thành những người hùng của làng Aberhosan sau khi tìm ra nguồn gốc khiến Internet của mỗi ngôi làng cứ bị gián đoạn hoặc chập chờn vào khoảng 7h sáng trong 18 tháng qua. Theo đó, vạn sự rắc rối đều chính do ''thủ phạm'' là một chiếc TV cũ gây ra. Thiết bị này thuộc sở hữu của ông bà Alun và Elaine Rees, được chủ nhân bật vào mỗi 7h sáng để xem chương trình “Chào buổi sáng''. Bằng cách sử dụng thiết bị phân tích phổ (Spectrum Analyser), các kỹ sư phát hiện tín hiệu gây nhiễu sóng Internet bắt nguồn từ một chiếc TV cũ này khi nó phát ra tín hiệu nhiễu xung kích cao SHINE. Đây là chiếc TV thuộc dạng cổ điển, và được hai ông bà mua với giá 30 bảng (khoảng 900.000 đồng). SHINE (Single Isolated Impulse Noise) là hiện tượng một thiết bị phát ra tín hiệu làm ảnh hưởng đến kết nối đường truyền mạng trong khu vực. Trong khi Internet của ngôi làng thuộc loại cáp mạng ADSL khá cũ. ''Vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày nhà kia sẽ bật chiếc TV cũ của họ, nó sẽ lần lượt làm nhiễu băng thông của toàn bộ ngôi làng" - đội ngũ kĩ sư cho hay. Hay hiểu cách khác, khi thiết bị được bật, tần số phát ra có thể làm đường truyền ADSL bị nhiễu, khiến người dùng không thể truy cập Internet hoặc bị chập chờn và cả ngôi làng như người ''tối cổ''. Khi được cho biết TV là nguyên nhân khiến Internet cả làng gián đoạn, cụ ông và cụ bà đã đồng ý tắt chiếc TV và không bao giờ sử dụng lại. Từ đó, tình trạng gián đoạn Internet bí ẩn tại ngôi làng vào 7h sáng cũng không còn xảy ra. “Bất kỳ thứ đồ điện tử nào, từ đèn ngoài trời, lò vi sóng đến camera an ninh đều có thể khiến kết nối Internet bị ảnh hưởng. Nếu Internet nhà bạn thường xuyên bị chậm, hãy xem trong nhà có hay bật thiết bị điện nào quá cũ, hư hỏng không”, Suzanne Rutherford, Trưởng nhóm kỹ sư của Openreach xứ Wales, cho biết. Cả internet và 3G chập chờn vì sự cố đứt cáp quang | ANTV

