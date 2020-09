Tá hỏa phát hiện ảnh selfie của “kẻ trộm” trong iPhone bị đánh cắp

Cách đây ít hôm, anh Zackrydz Rodzi (20 tuổi) đến từ Malaysia đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình với chiếc iPhone trên mạng xã hội Twitter. Sáng ngày 12/9 khi thức dậy, Rodzi phát hiện chiếc điện thoại đã "không cánh mà bay" tại nhà riêng ở thành phố Batu Pahat (Malaysia). Sau khi không tìm thấy điện thoại trong phòng, Zackryds bắt đầu gọi vào số di động của mình. Đi theo tiếng chuông, anh tìm thấy điện thoại của mình nằm giữa đống lá trong rừng, sau đó bắt đầu điều tra để tìm ra thủ phạm lấy cắp chiếc iPhone. Zackryds lập tức mở album ảnh, anh tá hỏa khi phát hiện loạt ảnh selfie của...một con khỉ đầy trong bộ nhớ điện thoại. Hóa ra, kẻ trộm điện thoại không ai khác chính là con khỉ mà cha của Zackryds đã nhìn thấy ngoài cửa sổ vào ngày trước đó. Chia sẻ trên Twitter, Rodzi cho biết anh vừa hoảng vừa buồn cười vì tấm ảnh tự sướng của "kẻ trộm". Loạt ảnh cho thấy con khỉ dường như đang cố gắng tìm hiểu cách hoạt động của điện thoại, chẳng may liên tục chạm vào camera trên màn hình. Nó còn tự tay ghi lại một đoạn video trong đó con vật nhìn chằm chằm xuống máy ảnh của điện thoại, giữa khung cảnh có chim hót và đầy lá xanh. Nó nhiều lần há miệng thật to để cố gắng...ăn thịt điện thoại vì lầm tưởng là đồ ăn nhưng bất thành. Những vết cắn khiến chiếc iPhone hư hỏng nhẹ. Chân dung của kẻ trộm điện thoại hài hước nhất hành tinh. Không chỉ selfie, con khỉ còn cao hứng chụp cỏ cây hoa lá xung quanh. Đây là những tác phẩm mà Rodzi tìm thấy trong thiết bị của mình. Cuối cùng, con khỉ bất lực với chiếc điện thoại và vứt đi vì không ăn được. Những bức ảnh và video về hành vi "lạy ông tôi ở bụi này" của tên trộm kỳ lạ sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhận về sự quan tâm của cư dân mạng. Zackryds nghĩ con khi có lẽ đã lẻn vào nhà qua cửa sổ mở và lấy cắp thứ mà nó cho rằng sẽ ăn được. Đây không phải lần đầu tiên những bức ảnh tự sướng của khỉ gây chú ý. Năm 2017, một vụ kiện liên quan đến những bức ảnh do một con khỉ tự chụp đã thu hút quan tâm của dư luận và kéo dài suốt 2 năm. Năm 2011, khỉ Naruto ở Indonesia nhặt máy ảnh của nhiếp ảnh gia David Slater và bấm chụp hàng loạt hình tự sướng. Khỉ cầm điện thoại chụp ảnh cho con non như người. Video và loạt ảnh tự sướng của tên trộm khỉ trong điện thoại bị đánh cắp. | SCMP

