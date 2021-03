Samsung ra mắt chiếc điện thoại nhỏ gọn nhưng “nồi đồng cối đá”

Galaxy Xcover 5 là một chiếc smartphone nhỏ nhắn có thiết kế cứng cáp. Nó có thể bật trở lại sau khi rơi từ độ cao 1,5m (5 ft) nhờ bộ giảm xóc được cải tiến. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Samsung Galaxy Xcover 5 là ngoại hình hầm hố, góc cạnh với khả năng kháng bụi, kháng nước theo tiêu chuẩn IP68. Điều đó giúp máy có thể ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút. Với việc đạt tiêu chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H, smartphone này hoàn toàn “sống khỏe” khi thả rơi ở độ cao 1,5 m xuống nền bê tông. Chiếc điện thoại này có kích thước 147,1 x 71,6 x 9,2 mm và có màn hình LCD nhỏ 5,3 inch với độ phân giải 720p+. Tính năng bảo mật sinh trắc học được thực hiện với camera selfie 5 MP ở mặt trước. Chức năng push-to-talk cho phép bạn sử dụng Xcover 5 như một bộ đàm với ứng dụng Microsoft Teams. Ngoài ra, Xcover Key có thể được tùy chỉnh để khởi chạy bất kỳ ứng dụng nào bạn thích. Galaxy Xcover 5 có dung lượng pin chỉ 3.000 mAh, tích hợp sạc nhanh 15W cùng cổng kết nối USB Type-C. Tuy pin khá khiêm tốn nhưng do chỉ sử dụng màn hình TFT 5,3 inch với độ phân giải HD Plus (1.600x720 pixel), mật độ điểm ảnh 331 ppi, tỷ lệ 20:9 nên máy có thể hoạt động trong 1 ngày mới cần sạc lại pin. Sức mạnh phần cứng của Samsung Galaxy Xcover 5 đến từ vi xử lý Exynos 850 (8 nm) lõi 8 với tốc độ tối đa 2 GHz, GPU Mali-G52. RAM 4 GB/ROM 64 GB, có khay cắm thẻ microSD với dung lượng tối đa 512 GB. Hệ điều hành Android 11, tùy biến trên giao diện One UI 2.0. Tính năng Samsung Knox Capture biến camera 16 MP phía sau thành một máy quét mã vạch cấp doanh nghiệp. Điện thoại chạy Android 11 với tất cả các tính năng bảo mật Knox, vì vậy nó có thể mang thông tin nhạy cảm. Camera chính của Samsung Galaxy Xcover 5 có độ phân giải 16 MP, khẩu độ f/1.8 cho khả năng lấy nét theo pha, trang bị đèn flash LED, quay video Full HD. Máy ảnh selfie 5 MP, khẩu độ f/2.2.

