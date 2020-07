Samsung Galaxy S30 Ultra ấn tượng với màn hình và cụm camera "siêu to khổng lồ"

Một kênh Youtube mới đây vừa đưa ra hình ảnh Samsung Galaxy S30 Ultra hoàn toàn mới lạ và ấn tượng. Mặc dù Galaxy Note 20 còn chưa ra mắt nhưng nhiều tín đồ công nghệ đã nghĩ tới Galaxy S30 (cũng có thể là Galaxy S21) vào đầu năm sau. Đó cũng là lý do vì sao concept Galaxy S30 Ultra ra đời. Nếu dùng màn hình phụ, người dùng vẫn có thể chụp ảnh tự sướng bằng bộ camera chất lượng mặt sau. Dẫu vậy, mặt trước của máy vẫn có camera selfie kép, nằm ở lỗ khoét hình viên thuốc ở góc trên bên trái màn hình. Nếu như camera selfie này nằm ẩn dưới màn hình thì sẽ gây ấn tượng mạnh hơn. So với "người tiền nhiệm" rõ ràng Samsung Galaxy S30 Ultra được đánh giá cao hơn hẳn nhờ hệ thống cụm camera. Về bộ 5 camera mặt sau, nguồn tin nói rằng, Galaxy S30 Ultra được tích hợp camera chính 144 MP, camera góc siêu rộng, ống kính tiềm vọng, cảm biến 3D ToF và có thể là 1 camera macro. Ống kính tiềm vọng có thể cung cấp khả năng zoom quang 10x, zoom kỹ thuật số lên tới 100x. Mặt trước của máy vẫn có camera selfie kép, nằm ở lỗ khoét hình viên thuốc ở góc trên bên trái màn hình. Nhờ vào màn hình phụ phía sau, bạn vẫn có thể dùng camera sau để chụp ảnh selfie cực kỳ sắc nét. Màn hình của Galaxy S30 Ultra vẫn được uốn cong ở 2 bên cạnh, nhưng không cong nhiều như Motorola Edge Plus hay Huawei Mate 30 Pro. Xu hướng hiện tại của Samsung có lẽ sẽ là ngày càng làm giảm độ cong của các màn hình trên các mẫu flagship, thậm chí có thể cắt bỏ yếu tố này để giảm giá thành sản phẩm, như cách đã làm với chiếc Galaxy Note20. Theo thông lệ hằng năm, dòng Galaxy S sẽ là dòng sản phẩm cao cấp đầu tiên được ra mắt trong vòng một năm. Vì thể dựa vào điều này, dự kiến Galaxy S30 Ultra sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 02 năm 2021. Samsung Galaxy S30 Ultra 2020 with 248MP Camera, Price, Launch Date, Specs, Features, Leaks, Concept

