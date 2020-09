Samsung Galaxy S20 bản siêu rẻ vừa ra mắt có đáng mua?

Tại sự kiện đặc biệt "Unpacked for Every Fan" diễn ra tối 23/9, Samsung đã chính thức trình làng phiên bản mới nhất của loạt smartphone Galaxy S20, với tên gọi Galaxy S20 FE (Fan Edition - Phiên bản dành cho người hâm mộ). Đây là biến thể mới của gia đình Galaxy S20 với giá cực rẻ chỉ 699 USD, tương đương 15,99 triệu đồng. Galaxy S20 FE được đánh giá có nhiều nét tương đồng so với "đàn anh", nhưng sở hữu màn hình phẳng, thay vì màn hình dạng cong nhẹ. Sự khác biệt lớn nhất so với Galaxy S20 là vỏ máy phiên bản giá rẻ được làm bằng nhựa. Điện thoại cung cấp màn hình 6,5 inch cho độ phân giải Full HD+ thay vì Quad HD+, mặc dù vẫn giữ tốc độ làm mới 120 Hz nhưng bỏ lỡ chứng nhận HDR10+ từ những phiên bản anh em đắt tiền hơn. Cảm biến vân tay cũng được tích hợp vào bên trong màn hình. Tuy nhiên, màn hình của máy là dạng 2,5D thay vì 3D như trên các smartphone cao cấp của Samsung, nên viền màn hình khá dày. Thiết kế camera ở mặt sau Galaxy S20 phiên bản giá rẻ cũng khác so với bản tiền nhiệm. Ngoài máy ảnh chính 12 MP giữ nguyên, Galaxy S20 FE đi kèm ống kính siêu rộng 12 MP, ống kính tele là điểm khác biệt nhất khi giảm từ 64 MP xuống chỉ còn 8 MP và trường nhìn 32 độ nhỏ hơn nhiều. Ở mặt trước ống kính selfie đi kèm cảm biến 32 MP cung cấp tiêu cự cố định, trong khi các mẫu Galaxy S20 khác có tự động lấy nét. Cả cụm camera sau và trước đều có thể quay video độ phân giải 4K. Một điểm cộng vượt trội khác là sản phẩm được trang bị tính năng chống nước theo chuẩn IP68 (có khả năng ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong thời gian 30 phút và vẫn có thể hoạt động được bình thường). Máy đi kèm thỏi pin dung lượng 4.500mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 15W và sạc ngược không dây 4,5W. Trong bộ sưu tập lần này, Samsung đem đến cho các Samfan 6 sự lựa chọn về màu sắc: xanh navy, trắng, hồng, đỏ, xanh da trời và xanh lam. Điều làm cho Galaxy S20 FE thực sự nổi bật chính là giá bán. Tại Mỹ, máy có giá 699 USD cho biến thể dùng chip Snapdragon 865, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB khi lên kệ ngày 2/10. Tại thị trường Việt Nam, Samsung cho biết giá bán dự kiến của phiên bản Galaxy S20 FE (trang bị LTE) vào ngày 9/10 tới là 15,99 triệu đồng. Nhìn chung ở những đánh giá ban đầu, phiên bản Galaxy S20 FE giá rẻ vừa ra mắt đảm bảm được các tiêu chí "ngon-bổ-rẻ" và đáng để các Samfan đầu tư. Samsung giới thiệu Galaxy S20 FE giá rẻ. | Samsung

