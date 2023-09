Rùng mình hồ nước bị ám đoạt mạng hơn 200 người

Từ năm 1994 - 2022, hơn 200 người đã thiệt mạng tại hồ Lanier (bang Georgia, Mỹ), chủ yếu do đuối nước. Một số người cho rằng số lượng người chết tăng lên do du khách uống rượu quá mức và lượng du khách quá đông, trong khi người dân Georgia khẳng định rằng hồ nước này bị ám do lịch sử chứa đựng những sự kiện chủng tộc phức tạp và đẫm máu. Hồ Lanier được hình thành trên vùng đất từng là nơi sinh sống của một cộng đồng người da đen vào đầu những năm 1900, nhưng họ bị ép phải rời đi một cách thô bạo sau sự kiện đánh đập và giết một phụ nữ da trắng vào năm 1912. Sau đó, hồ Lanier được xây dựng như một dự án thủy điện và kiểm soát lũ lụt. Một số người tin rằng những vật thể còn sót lại từ thời kỳ tái thiết và xây dựng hồ có thể đã gây nguy cơ cho những người đuối nước. Tuy nhiên, không có giải thích thỏa đáng nào cho sự kỳ lạ của các vụ tai nạn tại hồ Lanier. Cộng đồng đã kêu gọi rút cạn, làm sạch và khôi phục hồ Lanier, nhấn mạnh rằng hồ này có một quá khứ đen tối và bẩn thỉu, với lịch sử của cộng đồng người da đen đã bị xóa bỏ và vùng đất biến đổi đáng kể từ thời kỳ đó. Mặc dù hồ Lanier hiện nay là một điểm đến giải trí phổ biến, nhưng sự kỳ lạ của các vụ tai nạn đuối nước vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo sợ và ám ảnh. Mời quý độc giả xem thêm video: Hồ nước có cấu tạo lạ khiến người mắc “hội chứng sợ lỗ” rùng mình.

Từ năm 1994 - 2022, hơn 200 người đã thiệt mạng tại hồ Lanier (bang Georgia, Mỹ), chủ yếu do đuối nước. Một số người cho rằng số lượng người chết tăng lên do du khách uống rượu quá mức và lượng du khách quá đông, trong khi người dân Georgia khẳng định rằng hồ nước này bị ám do lịch sử chứa đựng những sự kiện chủng tộc phức tạp và đẫm máu. Hồ Lanier được hình thành trên vùng đất từng là nơi sinh sống của một cộng đồng người da đen vào đầu những năm 1900, nhưng họ bị ép phải rời đi một cách thô bạo sau sự kiện đánh đập và giết một phụ nữ da trắng vào năm 1912. Sau đó, hồ Lanier được xây dựng như một dự án thủy điện và kiểm soát lũ lụt. Một số người tin rằng những vật thể còn sót lại từ thời kỳ tái thiết và xây dựng hồ có thể đã gây nguy cơ cho những người đuối nước. Tuy nhiên, không có giải thích thỏa đáng nào cho sự kỳ lạ của các vụ tai nạn tại hồ Lanier . Cộng đồng đã kêu gọi rút cạn, làm sạch và khôi phục hồ Lanier, nhấn mạnh rằng hồ này có một quá khứ đen tối và bẩn thỉu, với lịch sử của cộng đồng người da đen đã bị xóa bỏ và vùng đất biến đổi đáng kể từ thời kỳ đó. Mặc dù hồ Lanier hiện nay là một điểm đến giải trí phổ biến, nhưng sự kỳ lạ của các vụ tai nạn đuối nước vẫn khiến nhiều người cảm thấy lo sợ và ám ảnh. Mời quý độc giả xem thêm video: Hồ nước có cấu tạo lạ khiến người mắc “hội chứng sợ lỗ” rùng mình.