Rùng mình cấm địa chết chóc “hút người” hình phễu ở Trung Quốc

Lop Nur (La Bố Bạc) là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Được biết đến là cấm địa chết chóc chứa nhiều bí ẩn kỳ lạ, Lop Nur luôn là điểm đến khiến nhiều lữ khách ghé thăm. Khoảng 2.000 năm trước, Lop Nur từng là hồ nước mặn lớn thứ 2 trên thế giới. Thời ấy, Lop Nur đích thực là nơi vượng khí thích hợp cho con người sinh sống. Người Lâu Lan cổ đại đã sống tại đây. Do khí hậu biến đổi cùng nhiều lý do khác, đất nước cổ đại từng trù phú ấy biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tương truyền, ở Lop Nur có cất giấu kho báu cổ của người Lâu Lan thu hút vô số dân buôn đồ cổ, những người ưa khám phá đến tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên điều rùng rợn là tất cả đều một đi không trở lại. Nơi đây xuất hiện nhiều tin đồn có phần ma quái, huyền bí. Người ta thường nói Lop Nur có hình dạng giống tai người, các khu bờ của nó thậm chí có thể "dịch chuyển". Để khám phá những cung đường bí ẩn ở hồ Lop Nur, nhiều nhà thám hiểm đã lên đường. Rất nhiều người đã không trở về, trong đó có nhà sinh hóa, nhà thám hiểm Bành Gia Mộc. Vào năm 1980, nhà khoa học Bành Gia Mộc dẫn đầu một đoàn thám hiểm đi sâu vào lòng Lop Nur, Chính phủ cũng đã tổ chức các cuộc tìm kiếm tại địa điểm cuối cùng nơi ông đến. Nhưng tất cả đều vô vọng. Vào ngày 17/6/1980, đoàn thám hiểm tạm nghỉ chân ở gần Kumu Kuduk. Lúc này nước và xăng mang theo đã gần hết. Sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên trong đoàn, họ quyết định tìm xem có nguồn nước nào gần đó không. Thật không may, trải qua một buổi chiều mà không tìm thấy bất kỳ nguồn nước nào. Nhiều người trong đó đã bàn bạc và yêu cầu căn cứ quân sự gần đó giúp đỡ. Ban đầu, Bành Gia Mộc không đồng ý, vì vận chuyển một thùng nước bằng trực thăng tốn rất nhiều tiền. Bành Gia Mộc vẫn giữ quan điểm tự mình đi tìm nước. Tuy nhiên, sau đó ông vẫn gửi một bức điện thông báo tình thế nguy cấp của đoàn. Sau đó, chỉ huy căn cứ đã trả lời bức điện nói rằng họ có thể hỗ trợ và yêu cầu đoàn thám hiểm cung cấp tọa độ để cung cấp nước và xăng sớm nhất có thể. Không đợi chờ đội cứu trợ đến, Bành Gia Mộc "cố chấp" một mình đi về phía Đông tìm nguồn nước. Khi các thành viên trong đoàn đi tìm Bành Gia Mộc thì không thấy tung tích của ông đâu cả. Họ chỉ nhặt được một tờ giấy bạc có lời nhắn: "Tôi đang đi về phía đông để tìm nước." Sau vài giờ đồng hồ, họ vẫn chưa thấy đội trưởng quay về, cảm thấy có điều không ổn. Họ lập tức đi tìm nhưng không một ai tìm thấy Bành Gia Mộc, ông cứ biến mất một cách khó hiểu như vậy. Nhiều người cho rằng, Bành Gia Mộc đã phát hiện được bí mật nào đó dẫn đến sự mất tích của mình. Có một tin đồn khác là vì hồ muối Lop Nur có thể "dịch chuyển" nên Bành Gia Mộc đã lạc vào một thế giới song song. Và không ít tin đồn cho rằng Bành Gia Mộc mất tích là do người ngoài hành tinh. Cho đến hiện nay, thi thể của Bành Gia Mộc vẫn chưa được tìm thấy. Cũng có tin đồn cho rằng sự mất tích của Bành Gia Mộc có liên quan đến một món cổ vật, chính là ngọc bội Song Ngư ở Lop Nur. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

