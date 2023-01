Run rẩy loài nhện sở hữu nọc độc gấp 15 lần rắn đuôi chuông

Nhện góa phụ đen là một loài vô cùng nguy hiểm, nọc độc của chúng độc gấp 15 lần rắn đuôi chuông. Tuy nhiên những nạn nhân hiếm khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cái chết được báo cáo gần đây nhất do nhện góa phụ đen gây ra là vào năm 1983. Được biết, khoảng 3% đến 6% dân số loài người có một nỗi sợ phi lý về nhện nói chung. Nỗi sợ hãi này được gọi là "chứng sợ nhện", nó gây ra rất nhiều lo lắng và đau khổ cho các nạn nhân. Hầu hết mọi người tin rằng nhện góa phụ đen hung dữ và chủ động tấn công con người. Trên thực tế, chúng sống rất khép kín và không cắn trừ khi bị quấy rầy. Ở loài này, con cái chiếm ưu thế tuyệt đối về kích thước cũng như trọng lượng cơ thể, "phái yếu" có thế to gấp 2-3 lần phái mạnh, nên chúng dễ dàng kết liễu con đực sau khi giao phối Nọc độc của góa phụ đen cực kỳ nguy hiểm, mạnh gấp 15 lần rắn đuôi chuông. Chất độc latrotoxin từ vết cắn của chúng là chất đầu độc thần kinh tương đối mạnh, gây ra nôn mửa, khó thở, mê sảng, liệt bán phần và cả co giật. Nọc độc của loài nhện này khá mạnh và chứa "latrotoxin", một chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Trong những trường hợp cực đoan, vết cắn của nhện góa phụ đen có thể dẫn đến tình trạng gọi là "latrodecism" - tình trạng khiến cho cơ thể cảm thấy rất đau đớn, khó chịu và suy nhược. Tùy thuộc vào lượng nọc độc đã xâm nhập vào cơ thể và tình trạng sức khỏe hiện tại của nạn nhân có các triệu chứng khác nhau. Các triệu chứng phổ biến bao gồm sưng ở vùng bị ảnh hưởng, cứng cơ, chuột rút, buồn nôn, nôn, đau bụng, ngứa, phát ban, khó thở, đổ mồ hôi nhiều và suy nhược. Một số người nạn nhân của nhện góa phụ đen sẽ trải qua các triệu chứng này ngay sau khi bị cắn, nhưng những người khác bắt đầu trải qua chúng trong vòng vài giờ sau khi bị cắn. Và nếu bạn vô tình bắt gặp và bị cắn bởi một con góa phụ đen thì đây là những gì bạn phải làm ngay lập tức. Làm sạch vết thương: Sử dụng xà phòng và nước để làm sạch vết thương và vùng da xung quanh vết cắn nhện. Làm chậm sự lây lan của độc: Nếu vết cắn nhện nằm trên cánh tay hoặc chân, buộc một băng ép chặt ngay phía trên vết cắn và nâng cao chi để giúp làm chậm hoặc ngăn chặn sự lây lan của nọc độc. Đảm bảo rằng các băng không quá chặt làm cắt đứt lưu thông máu trong cánh tay hoặc chân của bạn. Đắp khăn lạnh: Dùng một miếng vải được làm ẩm với nước lạnh hoặc nước đá. Đến bệnh viện chuyên ngành ngay lập tức: Bởi việc điều trị vết cắn của loại nhện góa phụ đen có thể đòi hỏi việc dùng thuốc đặc trị. >>>Xem thêm video: Những “kiệt tác kiến trúc” hoàn hảo nhất thế giới động vật. Nguồn: Kienthucnet.

Nhện góa phụ đen là một loài vô cùng nguy hiểm, nọc độc của chúng độc gấp 15 lần rắn đuôi chuông. Tuy nhiên những nạn nhân hiếm khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cái chết được báo cáo gần đây nhất do nhện góa phụ đen gây ra là vào năm 1983. Được biết, khoảng 3% đến 6% dân số loài người có một nỗi sợ phi lý về nhện nói chung. Nỗi sợ hãi này được gọi là "chứng sợ nhện", nó gây ra rất nhiều lo lắng và đau khổ cho các nạn nhân. Hầu hết mọi người tin rằng nhện góa phụ đen hung dữ và chủ động tấn công con người. Trên thực tế, chúng sống rất khép kín và không cắn trừ khi bị quấy rầy. Ở loài này, con cái chiếm ưu thế tuyệt đối về kích thước cũng như trọng lượng cơ thể, "phái yếu" có thế to gấp 2-3 lần phái mạnh, nên chúng dễ dàng kết liễu con đực sau khi giao phối Nọc độc của góa phụ đen cực kỳ nguy hiểm, mạnh gấp 15 lần rắn đuôi chuông. Chất độc latrotoxin từ vết cắn của chúng là chất đầu độc thần kinh tương đối mạnh, gây ra nôn mửa, khó thở, mê sảng, liệt bán phần và cả co giật. Nọc độc của loài nhện này khá mạnh và chứa "latrotoxin", một chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Trong những trường hợp cực đoan, vết cắn của nhện góa phụ đen có thể dẫn đến tình trạng gọi là "latrodecism" - tình trạng khiến cho cơ thể cảm thấy rất đau đớn, khó chịu và suy nhược. Tùy thuộc vào lượng nọc độc đã xâm nhập vào cơ thể và tình trạng sức khỏe hiện tại của nạn nhân có các triệu chứng khác nhau. Các triệu chứng phổ biến bao gồm sưng ở vùng bị ảnh hưởng, cứng cơ, chuột rút, buồn nôn, nôn, đau bụng, ngứa, phát ban, khó thở, đổ mồ hôi nhiều và suy nhược. Một số người nạn nhân của nhện góa phụ đen sẽ trải qua các triệu chứng này ngay sau khi bị cắn, nhưng những người khác bắt đầu trải qua chúng trong vòng vài giờ sau khi bị cắn. Và nếu bạn vô tình bắt gặp và bị cắn bởi một con góa phụ đen thì đây là những gì bạn phải làm ngay lập tức. Làm sạch vết thương: Sử dụng xà phòng và nước để làm sạch vết thương và vùng da xung quanh vết cắn nhện. Làm chậm sự lây lan của độc: Nếu vết cắn nhện nằm trên cánh tay hoặc chân, buộc một băng ép chặt ngay phía trên vết cắn và nâng cao chi để giúp làm chậm hoặc ngăn chặn sự lây lan của nọc độc. Đảm bảo rằng các băng không quá chặt làm cắt đứt lưu thông máu trong cánh tay hoặc chân của bạn. Đắp khăn lạnh: Dùng một miếng vải được làm ẩm với nước lạnh hoặc nước đá. Đến bệnh viện chuyên ngành ngay lập tức: Bởi việc điều trị vết cắn của loại nhện góa phụ đen có thể đòi hỏi việc dùng thuốc đặc trị. >>>Xem thêm video: Những “kiệt tác kiến trúc” hoàn hảo nhất thế giới động vật. Nguồn: Kienthucnet.