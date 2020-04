Rùa trán vàng vừa được giải cứu ở Hà Tĩnh quý hiếm cỡ nào?

Hai cá thể động vật gồm cầy hương và rùa trán vàng được lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn, Công an và Đồn Biên phòng Sơn Hồng phát hiện thu giữ. Do sức khỏe của các cá thể động vật trên còn yếu, hiện nay Vườn Quốc gia Vũ Quang đang tập trung chăm sóc, khi đảm bảo thể trạng tốt sẽ thả vào môi trường tự nhiên. Ảnh: Dân Trí Rùa trán vàng, hay rùa hộp trán vàng nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IIB cần được bảo vệ. Ảnh: Tiền Phong Loài rùa này có tên khoa học là Cuora galbinifrons, sinh sống tại các vùng rừng ẩm ướt tại châu Á. Tại Việt Nam, chúng được tìm thấy ở các khu vực miền Trung, một số tỉnh giáp vùng Tây Bắc. Ảnh: Tiền Phong Điểm dễ dàng để nhận biết rùa hộp trán vàng là chiếc yếm và mai đặc biệt. Mai của chúng khá cao, gồ lên so với ven rìa mai, thường có màu nâu hoặc đen sẫm, xen kẽ giữa lưng là dải sọc màu vàng nhạt. Ảnh: Tiền Phong Yếm có mảnh khác nhau, trong khi nửa yếm sau thường cố định thì nửa yếm phía trước có thể khép kín lại được khi đầu thụt vào trong mai. Nhờ đặc điểm thú vị này mà rùa trán vàng có khả năng "đóng hộp" chính mình, trú ẩn khi bị đe dọa. Ảnh: Getty Images Mùa sinh sản của loài rùa này vào tháng 6, chúng có tập tính bới đất để vùi trứng trước khi đẻ. Ảnh: Turtle Family Thức ăn chủ yếu của loài rùa trán vàng quý hiêm là giun đất, cá, thịt, chuối chín và các loại rau. Ảnh: Youtube Số lượng rùa hộp trán vàng ở Việt Nam còn lại rất ít do chúng đẹp nên bị săn lùng ráo riết, môi trường sống bị phá hoại. Hiện đây là một trong 50 loài được xếp ở mức độ nguy cấp nhất thế giới cần bảo tồn. Ảnh: Soha Chính vì thế rùa trán vàng nằm trong top 3 những loài rùa có giá trị nhất hiện tại. Giá của rùa hộp trán vàng rất cao, có thể lên đến hàng chục triệu. Ảnh: Khoahoc.tv Việc săn bắt và buôn bán rùa hộp trán vàng đã được cục bảo vệ động vật nghiêm cấm. Bất kỳ trường hợp vi phạm đều bị xử phạt nặng. Ảnh: CCD Rùa hộp trán vàng giao phối. Nguồn: Youtube

