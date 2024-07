Rùa da 'khủng' được thả ở Quảng Nam: Loài cực hiếm trong sách Đỏ

Nhận biết đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, họ đã thả rùa về biển. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/7, khi tàu cá mang số hiệu QNa-90179 do ngư dân Võ Công Hậu làm thuyền trưởng hoạt động cách bờ biển 10 hải lý. Đây là lần thứ hai tàu của họ gặp rùa mắc lưới và thả về biển, do được tuyên truyền về bảo vệ rùa biển. (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng) Rùa da, hay còn gọi là rùa luýt, với tên khoa học Dermochelys coriacea, là một trong những loài động vật biển độc đáo và ấn tượng nhất trên hành tinh. (Ảnh: Wikipedia) Đây không chỉ là loài rùa biển lớn nhất mà còn là một trong những loài bò sát lớn nhất, chỉ đứng sau ba loài cá sấu. (Ảnh: IOSEA Marine Turtles) Rùa da có thể đạt chiều dài từ 1,4 đến 1,7 mét và nặng tới 998 kg. Điều đặc biệt ở loài rùa này là chúng không có mai cứng như các loài rùa khác. Thay vào đó, lưng của chúng được bao phủ bởi lớp da và thịt trơn, giúp chúng dễ dàng di chuyển trong nước. (Ảnh: Encyclopedia) Màu sắc chủ đạo của rùa da là màu đen, với những đốm trắng nhỏ rải rác trên cơ thể. (Ảnh: medmarineturtles) Rùa da nổi tiếng với khả năng lặn sâu và di chuyển nhanh. Chúng có thể lặn sâu đến 1.200 mét, một độ sâu mà ít loài động vật biển nào có thể đạt tới. Điều này giúp chúng săn mồi hiệu quả và tránh được nhiều kẻ thù. Ngoài ra, rùa da còn là loài bò sát di chuyển nhanh nhất trong nước, với tốc độ lên đến 35,28 km/h. (Ảnh: IOSEA Marine Turtles) Hiện nay, rùa da đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nhiều nguyên nhân như mất môi trường sống, ô nhiễm biển và săn bắt trái phép. (Ảnh: Britannica) Tại Việt Nam, rùa da nằm trong sách đỏ về các loài bị đe dọa, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển. Việc bảo vệ rùa da không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. (Ảnh: Wikimedia Commons) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

