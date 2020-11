Rợn người những thí nghiệm khoa học vô nhân tính trong lịch sử

Năm 1907, Bác sĩ người Scotland Duncan MacDougall từ Haverhill, Massachusetts đã giết 15 con chó để làm thí nghiệm chứng minh giả thuyết tồn tại hồn ma của mình. Thống chế Himmler, chỉ huy trưởng lực lượng Schutzstaffel - tổ chức vũ trang tàn ác nhất của Đức Quốc xã là cha đẻ của nhiều thí nghiệm như già, trẻ, gái, trai dù đang khoẻ mạnh cũng bị chích mầm bệnh dịch hạch vào cơ thể với liều lượng tăng dần; rồi cơ thể phải phơi ngoài tuyết lạnh cho chết cóng; nhiều đàn ông bị "thiến" không thương tiếc hoặc bị bắn đạn chứa chất độc… chỉ để đánh giá khả năng chịu đựng của cơ thể người! Năm 1929, Ernest Glen Wever và Charles W Bray đã quyết định thử biến đổi một con mèo sống bằng xương bằng thịt thành thiết bị giao tiếp thông thường của con người. Thí nghiệm để tạo ra một con chó hai đầu những năm 1950 và 1960 là thí nghiệm tưởng chừng như chỉ có trong phim viễn tưởng. Năm 2006, các nhà khoa học từ Khoa Công nghệ về Động vật học - Đại học Quốc gia Đài Loan đã quyết định cấy thêm những dữ liệu gen vào phôi của những cá thể lợn. Cuối cùng, 3 cá thể đã được ghi nhận có khả năng phát ra ánh sáng huỳnh quang xanh. Phát xít Nhật đã thực hiện một thí nghiệm tàn ác trong thời chiến. Các "nhà khoa học" ở đây tiến hành giải phẫu sống trên các tù nhân đó mà không cần thuốc gây tê để nghiên cứu bệnh. Họ khoét mổ phần thân giữa của các tù nhân, sau đó cấy mầm bệnh sốt Rickettsia và bệnh dịch tả. Những người sống sót sẽ bị treo cổ tới chết. Thí nghiệm triệt sản điên rồ trái với quy luật tự nhiên này được thông qua bởi Luật Phòng chống gene khiếm khuyết Progeny của Đức Quốc xã ngày 14//-1933 với mục đích tránh các nguồn gen xấu bị di truyền lại qua các thế hệ sau. Bác sĩ "tử thần" của trại tập trung Auschwitz (Đức Quốc xã) Joseph Mengele chính là “cha đẻ” của thí nghiệm trên các cặp song sinh với mục đích tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong genư của các cặp song sinh. Đã có khoảng 1.500 cặp song sinh bị đưa đến để phục vụ cho thí nghiệm. Tất cả họ đều bị nhốt trong các doanh trại suốt quá trình. Từ năm 1965 - 1966, bác sĩ da liễu Albert Kligman, Mỹ thử nghiệm chất độc da cam, một loại chất dùng để diệt cỏ, lên những tù nhân ở nhà tù Holmesburg. Ông này thử nghiệm một lượng thuốc lớn hơn 468 lần mức con người có thể chịu được. Những nạn nhân sau đó phải chịu đựng nhiều cơn đau kéo dài, lở loét khắp cơ thể, kể cả vùng kín. Thế chiến 2, Đức Quốc xã thực hiện thí nghiệm đóng băng trên cơ thể người nhằm mô phỏng các điều kiện mà quân đội Đức phải đối diện. Họ thả những binh sĩ Nga hoặc người Do Thái khỏe mạnh vào một thùng nước lạnh. Đa số nạn nhân mất ý thức và chết khi nhiệt độ cơ thể ở 25 độ C hoặc thấp hơn. Đối với người còn sống, các bác sĩ tiếp tục dội nước sôi vào bàng quang, ruột và dạ dày. Vacanti là tên một cá thể chuột được thí nghiệm vào năm 1997, với đặc điểm cơ thể dị thường là một bộ phận giống hệt tai người mọc ra ở sau lưng. Những chú khỉ bị đem làm thí nghiệm với mục đích đơn thuần chỉ để chứng minh ảnh hưởng của chất gây nghiện tới con người. Những phương thức dùng trong thí nghiệm này đã vượt khỏi các chuẩn mực đạo đức với loài vật. Các chuyên gia sử dụng chất có khả năng ăn mòn trực tiếp để thử trên mắt của nhiều con thỏ, qua đó nhằm đánh giá tình hình mô mắt bị hủy hoại như thế nào. Sau khi bị nhỏ những hóa chất như trên mà không có thuốc an thần hỗ trợ, những con thỏ gần như lập tức phát ra những tiếng kêu đau đớn, thậm chí chúng còn gãy cả cổ hay lưng vì cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của các dụng cụ nghiên cứu. Thí nghiệm sử dụng phương pháp “kiềm chế” cho loài khỉ chúng sẽ bị khóa tay và nhốt vào lồng hẹp, kín rồi ép lại. Ngoài ra, chúng còn bị tiêm thuốc ketamine, thuốc an thần để hạn chế phản ứng chống cự. Bất chấp những nỗi đau đớn loài khỉ phải chịu đựng, các chuyên gia tiếp tục sử dụng chất độc thần kinh để gây tổn thương cơ thể loài khỉ y như một bệnh nhân thật. Một số công ty thuốc lá tại Hoa Kỳ lại muốn chứng minh điều thuốc lá không gây hại bằng những thí nghiệm cho động vật hút thuốc. Họ cho các loài vật như khỉ, chó, mèo, gia súc... hút thuốc hàng ngày, bơm thẳng khói thuốc vào mũi chúng hàng giờ liền. Hệ quả, da của chúng bị tổn hại nghiêm trọng, lông rụng hết, mắt đỏ ngầu, và bắt đầu có dấu hiệu ho. Phòng thí nghiệm tại Vũ Hán

