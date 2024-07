Rợn người những sinh vật huyền thoại nhiều người tin là có thật

1. Kraken: Là một quái vật biển khổng lồ trong văn hóa nhiều quốc gia, động vật này có thể là hiện thân của loài mực khổng lồ. 2. Chupacabra: Sinh vật kỳ dị được cho là hút máu dê, xuất hiện đầu tiên ở Puerto Rico vào những năm 1990. 3. Ilkai: Sinh vật biển hình người được ghi nhận bởi các bộ lạc Papua New Guinea, giống nàng tiên cá. 4. Megalania Prisca: Thằn lằn khổng lồ tiền sử ở Australia, thường được báo cáo vẫn xuất hiện dù đã tuyệt chủng. 5. Kongamato: Sinh vật bí hiểm giống chim tiền sử, sống trong các đầm lầy và rừng nhiệt đới châu Phi. 6. Pendek: Đười ươi nhỏ bé sống ở rừng nguyên thủy Sumatra, có sức mạnh phi thường nhưng nhút nhát. 7. Yowie: Người Tuyết phiên bản Úc, sinh vật to lớn và mạnh mẽ, đôi khi xuất hiện ở vùng sâu vùng xa của Australia. 8. Nunda: Mèo rừng khổng lồ ở Tanzania, to lớn và mạnh mẽ hơn sư tử, được cho là là loài thú ăn thịt mới. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật duy nhất khiến Trái đất rung chuyển mỗi lần "ân ái".

1. Kraken: Là một quái vật biển khổng lồ trong văn hóa nhiều quốc gia, động vật này có thể là hiện thân của loài mực khổng lồ. 2. Chupacabra: Sinh vật kỳ dị được cho là hút máu dê, xuất hiện đầu tiên ở Puerto Rico vào những năm 1990. 3. Ilkai: Sinh vật biển hình người được ghi nhận bởi các bộ lạc Papua New Guinea, giống nàng tiên cá. 4. Megalania Prisca: Thằn lằn khổng lồ tiền sử ở Australia, thường được báo cáo vẫn xuất hiện dù đã tuyệt chủng. 5. Kongamato: Sinh vật bí hiểm giống chim tiền sử, sống trong các đầm lầy và rừng nhiệt đới châu Phi. 6. Pendek: Đười ươi nhỏ bé sống ở rừng nguyên thủy Sumatra, có sức mạnh phi thường nhưng nhút nhát. 7. Yowie: Người Tuyết phiên bản Úc, sinh vật to lớn và mạnh mẽ, đôi khi xuất hiện ở vùng sâu vùng xa của Australia. 8. Nunda: Mèo rừng khổng lồ ở Tanzania, to lớn và mạnh mẽ hơn sư tử, được cho là là loài thú ăn thịt mới. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật duy nhất khiến Trái đất rung chuyển mỗi lần "ân ái".