Rộ tin người ngoài hành tinh tấn công dân làng Peru, chuyên gia nói sao?

Không phải người ngoài hành tinh, các nhà điều tra ở Peru xác định rằng những kẻ tấn công này thực ra là thành viên của băng nhóm khai thác vàng trái phép, sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến để xâm nhập sâu vào rừng. Các báo cáo ban đầu của dân làng về những "người ngoài hành tinh" cao khoảng 2 mét, có da bọc thép và bay được giải thích là do những kẻ này sử dụng bộ đồ đặc biệt và thiết bị để tiếp cận và tấn công người dân bản địa. Băng nhóm khai thác vàng trái phép đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Peru, với sự hỗ trợ của công nghệ và sự nguy hiểm không kém so với hoạt động buôn bán ma túy. Để giải quyết vấn đề này, nhà chức trách Peru đã triển khai cảnh sát và binh sĩ quân đội để tăng cường an ninh ở khu vực, trong khi người dân địa phương cũng tham gia tuần tra vào ban đêm. Khai thác vàng trái phép vẫn là một phần quan trọng của nền kinh tế Peru, mang lại lợi nhuận lớn hơn cả hoạt động buôn bán ma túy với rủi ro thấp hơn, theo báo cáo của Interpol năm 2016. Cách đây không lâu, tại thung lũng Pisco, Peru, các chuyên gia đã phát hiện khoảng 7.000 chiếc hố bí ẩn. Những chiếc hố này khoét vào đá vôi theo từng hàng. Chúng được cho có thể là thông điệp của người ngoài hành tinh. Các hố có đường kính trung bình khoảng 0,5m, được xếp ngang thành đường thẳng gần như tuyệt đối, số khác lại nằm so le nhau. Giống như hình vẽ Nazca, hình dáng độc đáo và độ dài của dải hố bí ẩn chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ khi chụp ảnh từ trên không. Hình dáng của từng hố cũng khác biệt nhau. Có hố mang kết cấu như hình viên gạch, có thể sâu tới 2 - 3m. Một số hố lại khá nông, viền rộng và thường sâu không quá 30 cm. Tận cùng phía nam của dải hố bí ẩn là 2 hố có đường kính lên tới 24m. Bên trong hố chứa đầy đá tảng vụn. Việc phát hiện dải hố bí ẩn này khiến giới nghiên cứu tò mò về mục đích mà người xưa tạo ra chúng. Một quan điểm cho rằng, những chiếc hố bí ẩn đó có thể là thông điệp của người ngoài hành tinh gửi tới con người. Nếu chúng ta giải mã được thông điệp đó thì có thể biết được những tin nhắn mà sinh vật ngoài Trái đất gửi đến. Khi giải mã thông điệp thành công, 2 nền văn minh có thể gặp gỡ, tiếp xúc với nhau. Do tất cả chỉ là giả thuyết nên đến nay, các nhà khoa học vẫn cố gắng thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm sớm tìm ra lời giải về dải hố cổ xưa này. Mời quý độc giả xem thêm video: "Người ngoài hành tinh đen” xuất hiện trên bãi biển?

