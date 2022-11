Rò rỉ tin buồn về iPhone 15 Pro khiến iFan tiếc hùi hụi

Nếu đúng như kế hoạch, năm 2023, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra (iPhone 15 Pro Max) sẽ có những nâng cấp camera khác nhau. Một phần là do mục tiêu của Apple – phân biệt rõ ràng hơn nữa giữa chiếc iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra. Báo cáo mới từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho hay, chiếc iPhone 15 Pro sẽ có chút yếu thế hơn. Cụ thể hơn, ông Kuo dự đoán iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra sẽ không có camera sau 8 thành phần - “8P” mới. Điều này đã được khẳng định trong một báo cáo trước đó. Nếu được tích hợp “8P” trong ống kính, cặp iPhone 15 Pro sẽ có thêm một phần tử quang học so với iPhone 14 Pro. Với sự bổ sung này, camera có thể giảm biến dạng, điều này đặc biệt quan trọng đối với ống kính góc rộng. Mặc dù các mẫu iPhone 15 Pro có thể không nhận được nâng cấp camera này nhưng vẫn có một sự thay đổi lớn hơn đối với iPhone 15 Ultra nói riêng: ống kính tiềm vọng mới. Về kỹ thuật, ống kính tiềm vọng dựa trên một lăng kính phản xạ ánh sáng tới nhiều thấu kính bên trong ở góc 90 độ so với cảm biến máy ảnh. Điều này cho phép chiều dài của ống kính dài hơn nhiều so với ống kính tele, dẫn đến khả năng zoom quang học tốt hơn nhiều. Ống kính tele trên các mẫu iPhone 13 Pro chỉ cung cấp khả năng zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số 15x. Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra của Samsung đã có một ống kính tiềm vọng, cho phép zoom quang học 10x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x. Các tin đồn cho biết, Apple có thể mang tới khả năng zoom quang học 5x. Hiện tại, chi tiết cụ thể hơn về việc Apple triển khai ống kính tiềm vọng trên iPhone 15 Ultra chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nâng cấp này sẽ đưa iPhone gần hơn với khả năng nhiếp ảnh trên flagship của Samsung. Trước đó, theo Shadow_leak trên Twitter đã mở rộng tin đồn về ống kính tiềm vọng trên iPhone 15 Pro mà chúng ta đã nghe bằng cách tuyên bố Apple có thể chuyển sang thiết kế ống kính lai, thay vì sử dụng các bộ phận hoàn toàn bằng nhựa để đạt được độ phóng đại 5x hoặc 6x. Trong trường hợp này, thấu kính lai có nghĩa là một số hoặc tất cả các thành phần thấu kính sẽ có lõi thủy tinh với lớp phủ nhựa. Thấu kính thủy tinh bền hơn nhựa và theo nguyên tắc chung thì dẫn đến ảnh sẽ có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên vì các nhà sản xuất điện thoại muốn giữ kích thước và giá cả của mảng camera trên smartphone của họ càng thấp càng tốt. Nhựa là tiêu chuẩn công nghiệp, nhưng một số công ty như Xiaomi của Trung Quốc cũng đã thử nghiệm với ống kính thủy tinh trong một số điện thoại của họ. Nếu Apple thực sự quyết định chuyển sang ống kính bán phần cho máy ảnh kính tiềm vọng, điều đó hy vọng chất lượng hình ảnh sẽ tăng lên so với đối thủ, cho phép iPhone 15 Pro duy trì vị trí của Apple ở đầu bảng những điện thoại có máy ảnh tốt nhất và đánh bại các điện thoại như Samsung Galaxy S22 Ultra. Nhưng nếu điều đó xảy ra, có thể họ cũng sẽ tăng giá của những chiếc iPhone Pro hoặc làm cho chiếc máy ảnh vốn đã lớn này thậm chí còn lớn hơn, thì điều đó có thể khiến iPhone trở thành một món hàng kém thực tế hơn. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

