Quật mộ cổ, chuyên gia “sởn da gà” thấy huyết ngọc kỳ quái

Thập niên 80 ở Trung Quốc, có một viên ngọc từng khiến giới khảo cổ kinh hãi, các nhà khoa học "nổi da gà" vì câu chuyện rùng rợn nhuốm màu huyền bí phía sau. Năm ấy có một ngôi mộ cổ được phát hiện ở Mao Sơn, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Trong lúc công tác khai quật mộ gần kết thúc, một người trong đoàn phát hiện có mảnh ngọc màu đỏ thẫm ở ngay dưới chân. Đây là một viên ngọc bội to gần bằng quả trứng. Sắc màu ngọc đỏ tươi, tròn và bóng, chất lượng khá tốt. Trong khi những người xung quanh còn đang đoán giá đoán non về xuất xứ của vật thể này thì một chuyên gia trong đoàn bỗng tái mặt. Hóa ra đây chính là " Huyết ngọc" đáng ghê sợ trong truyền thuyết. Nguồn gốc của huyết ngọc được nhiều người tin rằng ít nhiều có liên quan tới người chết. Ngọc có màu đỏ như máu hoặc có vân đỏ thường được gọi là “huyết ngọc”. Theo nhiều giai thoại truyền loại, màu đỏ của huyết ngọc có được là do chúng đã hấp thu và dung hòa với máu tươi. Tương truyền rằng người xưa khi chết sẽ được đặt vào miệng một miếng ngọc. Thời gian trôi đi, máu từ xác chết nhuộm đỏ viên ngọc và biến chúng trở thành "Huyết ngọc". Theo Đạo giáo, loại ngọc này thường được các đạo sĩ hoặc thầy trừ tà sử dụng bởi những công năng nhuốm màu tâm linh. Còn đối với người thường, đây chẳng khác gì thỏi nam châm hút những điều xui xẻo. Có thể nói những yếu tố siêu nhiên của miếng ngọc đã khiến các nhà khoa học kinh khiếp. Họ còn cho rằng vật này có khả năng thu hút những nguồn năng lượng xấu, để lâu hóa thành ác vật, đem tới những hậu họa khôn lường. Tuy nhiên, lại có loại "huyết ngọc" vô cùng quý hiếm được chế tác làm đồ trang sức, có ý nghĩa đặc biệt về cả tinh thần lẫn sức khỏe. Đó chính là Ngọc Huyết còn gọi là Bloodstone. Tồn tại từ thời cổ đại xa xưa và ở nhiều lục địa khác nhau, mọi người đều xem Ngọc Huyết như loại đá quý đẹp và mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống. Đây là loại đá quý thường được đính trên các món vật trang sức mà vua chúa hoặc các gia đình quyền thế sử dụng. Một số nền văn hóa phương Tây tồn tại truyền thuyết cho rằng đây chính là máu của Chúa Giêsu Kitô khi bị đóng đinh trên cây thập giá. Cho đến ngày nay, Ngọc Huyết đỏ được xem như là biểu tượng của sự hy sinh, tấm lòng cao cả và đại diện cho lý tưởng tử đạo. Xa xôi hơn nữa, vào khoảng 5.000 năm trước ở nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại, những chiến binh lúc bấy giờ đã sử dụng Ngọc Huyết như một bảo vật có khả năng chữa lành và phục hồi vết thương một cách hữu hiệu. Những người bị thương thường sử dụng Ngọc Huyết chườm trực tiếp lên vết thương để cầm máu và gia tăng khả năng sống sót. Điểm đặc trưng và dễ nhận diện nhất của Ngọc Huyết chính là những vân màu đỏ tươi như máu bên trên bề mặt Ngọc. Ngọc Huyết trong thiên nhiên tồn tại với 8 màu cơ bản bao gồm: trắng, vàng, đen, đỏ, xám, tím, xanh dương và xanh lá cây. Ngoài ra, cấu tạo tự nhiên của Ngọc Huyết thuộc họ thạch anh Chalcedony với những vân đỏ do ảnh hưởng nén lâu năm của các loại ô xít sắt. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

