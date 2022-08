Quái vật đáng sợ nhất rừng Amazon, làm tan xương nát thịt cả trâu rừng

Trăn Anaconda là loài trăn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng có lối sống lưỡng cư nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Loài trăn này sống chủ yếu trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Anaconda được đánh giá là “vua” của các loài quái thú hung bạo bậc nhất thế giới. Có rất nhiều ghi chép về kích thước của chúng. Các thổ dân Amazon đã miêu tả về một con trăn dài tới 15m, nặng hơn 1 tấn. Chúng gồm 4 loài: màu xanh, màu vàng, đốm trắng đen và rắn khổng lồ Bolivia. Trong đó, loài màu xanh có kích thước lớn nhất. Con trưởng thành có thể dài tới 9m và nặng 550kg. Kích thước ngoại cỡ của chúng có lẽ chỉ thua kém một chút so với người “anh em” trong các loài bò sát, đó là giống trăn hoa châu Á. Về tập quán sinh sống, Anaconda sống dưới nước nhưng không ăn thủy sản như cá. Con mồi ưa thích của chúng là cá sấu Nam Mỹ, các loài rắn khác, dê và thậm chí cả báo Nam Mỹ. Anaconda di chuyển khá chậm nên chúng thường dựa vào khả năng “tàng hình” và các đòn tấn công bất ngờ để bắt được con mồi. Anaconda cái đẻ con, chúng có thể đẻ từ 10 đến 50 con non mỗi lứa (kỉ lục là 100 con non). Anaconda sơ sinh dài khoảng 75 cm và nặng khoảng 250 gram. Anaconda có thể sống tự lập ngay lập tức và rời mẹ chỉ vài giờ sau khi được sinh ra. Tuy vậy, chúng khá yếu ớt và thường trở thành con mồi dễ dàng cho nhiều kẻ săn mồi. Chỉ có một vài phần trăm sống sót đến tuổi trưởng thành, do đó chúng đẻ rất nhiều để bù trừ. Trong môi trường sống tự nhiên, Anaconda có thể đạt 30 tuổi. Trăn Anaconda di chuyển chậm, sống đơn độc nhưng lại rất hung tàn với những đòn tấn công đột ngột khiến con mồi không thể chạy thoát. Khi xuống nước, món ăn chúng ưa thích nhất chính là một loài hung hãn khác, đó là cá sấu. Người ta chứng kiến những cuộc đấu sinh tử của trăn Anaconda với cá sấu và bao giờ phần thắng cũng thuộc về Anaconda. Chúng dùng những chiếc răng nanh chắc nhọn ghim vào cơ thể cá sấu giữ chặt, không cho con mồi thoát ra ngoài, sau đó mới dùng toàn bộ cơ thể quấn vòng con mồi, siết lại cho tan nát xương cốt. Loài trăn Anaconda tiêu hóa khá chậm nên chúng có thể nhịn đói được một thời gian dài, chừng 1 tuần mới đi tìm nạn nhân khác. Hầu hết các huyền thoại về loài rắn này đều nói về kích thước khổng lồ của chúng. Kể từ thế kỷ XIX, người ta quan sát thấy kích thước loài Anaconda đã giảm đáng kể. Các câu chuyện và các nguồn lịch sử về loài rắn này thường khá giống với những gì nhân vật trong 'Thế giới bị mất" của Arthur Conan Doyle gặp phải (cả hai đều diễn ra ở Nam Mỹ). Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

