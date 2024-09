'Quái thú' khổng lồ chưa từng biết đến bất ngờ lộ diện

Theo Sci-News, các nhà khoa học đã công bố sự tồn tại của một loài khủng long mới mang tên Coahuilasaurus lipani. Loài "quái thú" này được tìm thấy tại hệ tầng Cerro del Pueblo ở Coahuila, Mexico, và sống vào khoảng 72,5 triệu năm trước, vào cuối kỷ Phấn Trắng. (Ảnh: C. Díaz Fría) Coahuilasaurus lipani thuộc họ Hadrosauridae, thường được biết đến với tên gọi “khủng long mỏ vịt” do hình dạng đặc trưng của mỏ. (Ảnh: Fossil Wiki ) Loài này có kích thước khổng lồ, với chiều dài cơ thể ước tính lên đến 8 mét. (Ảnh: X.com) Một trong những đặc điểm nổi bật của Coahuilasaurus lipani là phần mỏ vịt và mào sọ kỳ lạ, có thể đã được sử dụng trong các cuộc chiến đấu hoặc để thu hút bạn tình, tương tự như một số loài chim hiện đại. (Ảnh: POSTA Coahuil) Hóa thạch của Coahuilasaurus lipani được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Bath, Anh. Phần hộp sọ hóa thạch đã giúp các nhà khoa học xác định đây là một loài khủng long chưa từng được biết đến trước đây. (Ảnh: Everything Dinosaur Blog) Tiến sĩ Nicholas Longrich, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết loài này có nhiều đặc điểm hàm khác biệt so với các loài khủng long mỏ vịt đã biết, cho thấy sự đa dạng và thích nghi của nhóm khủng long này với các hốc sinh thái khác nhau trong khu vực. (Ảnh: MILENIO) Phát hiện về Coahuilasaurus lipani không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng của các loài khủng long ở Bắc Mỹ mà còn cung cấp thêm thông tin về hệ sinh thái và môi trường sống của chúng vào cuối kỷ Phấn Trắng. (Ảnh: MSN) Phát hiện này không chỉ là một bước tiến lớn trong lĩnh vực cổ sinh vật học mà còn là một lời nhắc nhở về những bí ẩn vẫn còn chờ đợi chúng ta khám phá. (Ảnh: Species New to Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

Theo Sci-News, các nhà khoa học đã công bố sự tồn tại của một loài khủng long mới mang tên Coahuilasaurus lipani. Loài "quái thú" này được tìm thấy tại hệ tầng Cerro del Pueblo ở Coahuila, Mexico, và sống vào khoảng 72,5 triệu năm trước, vào cuối kỷ Phấn Trắng. (Ảnh: C. Díaz Fría) Coahuilasaurus lipani thuộc họ Hadrosauridae, thường được biết đến với tên gọi “ khủng long mỏ vịt ” do hình dạng đặc trưng của mỏ. (Ảnh: Fossil Wiki ) Loài này có kích thước khổng lồ, với chiều dài cơ thể ước tính lên đến 8 mét. (Ảnh: X.com) Một trong những đặc điểm nổi bật của Coahuilasaurus lipani là phần mỏ vịt và mào sọ kỳ lạ, có thể đã được sử dụng trong các cuộc chiến đấu hoặc để thu hút bạn tình, tương tự như một số loài chim hiện đại. (Ảnh: POSTA Coahuil) Hóa thạch của Coahuilasaurus lipani được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Bath, Anh. Phần hộp sọ hóa thạch đã giúp các nhà khoa học xác định đây là một loài khủng long chưa từng được biết đến trước đây. (Ảnh: Everything Dinosaur Blog) Tiến sĩ Nicholas Longrich, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết loài này có nhiều đặc điểm hàm khác biệt so với các loài khủng long mỏ vịt đã biết, cho thấy sự đa dạng và thích nghi của nhóm khủng long này với các hốc sinh thái khác nhau trong khu vực. (Ảnh: MILENIO) Phát hiện về Coahuilasaurus lipani không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng của các loài khủng long ở Bắc Mỹ mà còn cung cấp thêm thông tin về hệ sinh thái và môi trường sống của chúng vào cuối kỷ Phấn Trắng. (Ảnh: MSN) Phát hiện này không chỉ là một bước tiến lớn trong lĩnh vực cổ sinh vật học mà còn là một lời nhắc nhở về những bí ẩn vẫn còn chờ đợi chúng ta khám phá. (Ảnh: Species New to Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.