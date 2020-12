Quả trứng đánh bại Kylie Jenner có like nhiều nhất Instagram giờ ra sao?

Cách đây gần 2 năm, hình ảnh một quả trứng bất ngờ vượt mặt Kylie Jenner để trở thành bài đăng có nhiều lượt thích nhất trên Instagram. Chủ tài khoản world_record_egg đã đăng một bức ảnh hình quả trứng với lời kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng tạo nên một kỷ lục mới cho bức ảnh nhiều like nhất Instagram để đánh bại Kylie Jenner nào!”. Ở thời điểm đó, bức ảnh được nhiều like nhất của Kylie Jenner là bức ảnh công bố cô con gái Stormi Webster. Thời gian để Kylie Jenner đạt tới hơn 18 triệu like mất gần cả năm mặc dù cô có tới 123 triệu follower. Chỉ trong 10 ngày, quả trứng đã vượt qua con số 18 triệu lượt like. Bài đăng trở nên viral hơn nữa khi truyền thông toàn cầu viết về hiện tượng này. Trong 2 ngày từ khi phá kỷ lục, quả trứng đã nhận thêm 27 triệu lượt yêu thích. Tổng cộng trong 2 tuần, nó nhận được 45 triệu lượt thích và "soán ngôi" bài đăng trên mạng xã hội được "like" nhiều nhất trong lịch sử. Trong các bài đăng tiếp theo, chủ nhân của tài khoản world_record_egg quyết định làm vỡ quả trứng (được đặt tên là Eugene). Người này đăng những bức ảnh quả trứng có vết nứt ngày càng lớn. Mỗi bài đều nhận được hơn 5 triệu lượt thích. Danh tính của người lập tài khoản world_record_egg đã được New York Times hé lộ. Đó là Chris Godfrey, một giám đốc quảng cáo 29 tuổi người Anh. Quả trứng đã nứt vỡ do áp lực trên mạng xã hội. Đoạn video hướng người xem đến trang web của tổ chức phi lợi nhuận Mental Health America với lời nhắn "Hãy nói chuyện với ai đó nếu bạn đang phải vật lộn với tình trạng căng thẳng hay các vấn đề sức khỏe tâm thần khác". Ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng những bài đăng nhiều lượt thích nhất của Instagram là bài đăng cuối cùng của rapper XXXTentacion trước khi qua đời vào tháng 6/2018. Vị trí thứ 4 là bài đăng đầu tiên của Jennifer Aniston lọt top 20. Nữ diễn viên đã cùng các bạn diễn của mình chụp một bức ảnh rất tự nhiên và vui vẻ. Mặc dù chất lượng không tốt nhưng nó rất phổ biến, xuất hiện trên nhiều trang tin tức. Vị trí thứ 5 là bài đăng hứa hẹn sẽ chuyển lượt like thành cây xanh, với 5 triệu lượt like sẽ có 500k cây được trồng thêm. Tại thời điểm môi trường là một vấn đề nhức nhối, không có gì ngạc nhiên khi bài viết đã tăng vọt lượt tương tác và leo lên một vị trí cao. Vị trí thứ 6 là bài đăng Lebron James nói lời chia tay với huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant. Cũng như bao người hâm mộ trên toàn thế giới, James cũng bàng hoàng và chết lặng trước sự ra đi của người bạn. Vị trí thứ 7 là cô bé Stormi nhà Jenner được bao quanh bởi bong bóng rất vui vẻ và đáng yêu. Xếp thứ 8 là bức ảnh đám cưới siêu vui vẻ và hạnh phúc của cặp đôi Dwayne Johnson - Lauren Hashian ở Hawaii. Vị trí thứ 9 là bức ảnh Selena Gomez đang tạo dáng bên một dòng sông ở Ý. Vị trí thứ 10 là bức ảnh Selena Gomez cùng những người bạn thân nhất của cô ấy.

