Quả trứng cá ngon nhưng không ngờ còn nhiều chất quý khác

Quả trứng cá có tên khoa học là Aratilis, mọc nhiều ở Mexico, Brazil, Philippines, và cả Việt Nam. Đây là loại quả rất được trẻ em yêu thích có vị ngọt thanh rất thơm ngon. Theo sách cổ, trứng cá là một loại cây thân gỗ nhỏ, cao khoảng 7-12 m với các cành xếp chồng lên nhau và hơi rủ xuống. Nó có các lá có mép khía răng cưa, dài 2,5-15 cm và rộng 1-6,5 cm. Hoa nhỏ màu trắng, tạo quả khi chín có màu đỏ nhạt đường kính khoảng 1-1,5 cm. Quả ăn được, có vị ngọt và mọng nước, chứa nhiều hạt nhỏ (0,5 mm) màu vàng giống trứng cá.Quả trứng cá có thể ăn thường xuyên vì nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hàm lượng kháng khuẩn có trong loại quả này tương đương với một lượng nhỏ của kháng sinh tiêu chuẩn. Quả trứng cá có các hợp chất flavanone. Theo một nghiên cứu, thực phẩm giàu flavanone sẽ giúp cho quá trình nhận thức được tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Quả trứng cá cũng có đặc tính chống viêm, từ hiệu quả của việc làm giảm sưng. Có rất nhiều thuốc chống viêm, nhưng hầu hết các loại cây ăn quả có đặc tính chống viêm đều có tác dụng như loại thuốc này. Trong quả trứng cá cũng có một số flavonoid (một loại sắc tố sinh học), có hoạt tính ức chế các loại vi sinh vật gây ra bệnh, hiệu quả để chống lại các căn bệnh ung thư. Trái trứng cá và lá chứa nhiều chất chống oxy hóa với hơn 24 hợp chất flavonoid và phenolic cộng với các hợp chất saponin giống như loại được tìm thấy trong trà xanh. Trứng cá chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể như: chất xơ, carbohydrat, protein, canxi, phốt pho, sắt, và các vitamin B... Người xưa đã biết về lợi ích của trứng cá và lá của nó, do đó, họ sấy khô lá, nghiền nát chúng, và uống như trà. Bệnh cao huyết áp bắt nguồn bởi nhiều thói quen không tốt trong xã hội hiện đại. Trứng cá chứa một lượng lớn oxit nitric, một hóa chất tự nhiên mà làm thư giãn mạch máu, giúp máu lưu thông, hạ huyết áp. Lá trứng cá làm trà giúp bảo vệ tim khỏi các cơn đau do có chứa chất chống oxy hóa ngăn ngừa viêm động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim. Một 100g của trái trứng cá tương đương 150mg vitamin C. Loại vitamin này giúp ngăn ngừa cúm và cảm lạnh, có chất chống oxy hóa mạnh mẽ thậm chí giúp cải thiện một số loại bệnh tim mạch. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui Khỏe Mỗi Ngày

