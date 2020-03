Playstation 5 cấu hình ngang PC khủng nhưng thua Xbox series X

Playtation 5 (PS5) là mẫu console thế hệ mới được các gamer trông đợi, thiết kế và cấu hình đã được dự đoán trước đây, tuy nhiên mới đây cấu hình chính thức mới được công bố. Chủ tịch, giám đốc điều hành SIE Jim Ryan trong buổi livestream mang tên "The road to PS5" ngày 18/05. PS5 sẽ được trang bị CPU 8 nhân kiến trúc Zen 2 của AMD 3.5Ghz. Đồ họa, PS5 sẽ sử dụng GPU tùy biến dựa trên kiến trúc RDNA 2 của AMD. Với xung nhịp 2,23Ghz cùng 36 đơn vị tính toán (Compute unit), sức mạnh tính toán khoảng 10.28 teraflops – Cấu hình đủ mạnh để chạy các tựa game có đồ họa khủng ở độ phân giải 4K. Đặc biệt, PS5 sẽ được trang bị ổ SSD NVMe tùy chỉnh có dung lượng cực lớn, lên tới 825GB, thay thế hoàn toàn cho ổ cứng HDD truyền thống vốn có tốc độ rất chậm được dùng trên các phiên bản trước. Bảng so sánh tốc độ ổ SSD trên PS5 và HDD trên PS4. PS5 trang bị RAM với dung lượng lên tới 16GB GDDR6 với băng thông 448GB/s, nâng cấp gấp đôi so với 8GB GDDR5 trên PS4. GPU này của AMD cũng sẽ hỗ trợ công nghệ Ray-tracing, tương tự như dòng card đồ họa RTX của Nvidia trên PC. Sony cũng cho biết hãng sẽ hỗ trợ việc chơi game 8K và 4K ở tần số 120Hz. Cùng với đó, PlayStation 5 cũng được bổ sung cả âm thanh 3D và có tính năng phản hồi xúc giác thay thế cho công nghệ rung Rumble tiêu chuẩn. PS5 có phần cứng khá mạnh, ngang ngửa với các mẫu PC cấu hình khủng thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi so với Xbox Series X, vốn được hé lộ trước đó, PS5 có phần kém hơn nếu xét về thông số kĩ thuật. Dự kiến, cả PS5 và Xbox Series X sẽ ra mắt vào mùa mua sắm cuối năm nay, tức khoảng cuối tháng 11. CPU 8 nhân kiến trúc Zen 2 của AMD trang bị trên Xbox Series X có xung nhịp cao hơn (khoảng 3.8Ghz so với 3,5Ghz). GPU của Xbox Series X cũng có số đơn vị tính toán nhiều hơn so với PS5 (khoảng 52 CU so với 36 CU) mang đến sức mạnh tính toán lên tới 12 teraflops. Mặc dù cùng trang bị dung lượng RAM 16GB GDDR6, nhưng Xbox Series X lại nhỉnh hơn đôi chút về dung lượng lưu trữ khi trang bị ổ SSD 1TB.

