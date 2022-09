Pin của iPhone 14 Pro Max có thực sự “trâu” như Apple quảng cáo?

Theo Tom’s Guide, một thử nghiệm đã cho thấy thiết bị mới của Apple - iPhone 14 Pro Max có thể kéo dài thời lượng pin lên đến 14 giờ 42 phút sử dụng liên tục. Đây là một con số thực sự ấn tượng và vượt xa iPhone 13 Pro Max tới 2 giờ đồng hồ. iPhone 13 Pro Max có thể kéo dài pin trong 12 giờ 16 phút trong các thử nghiệm tương tự. Thử nghiệm đã giúp iPhone 14 Pro Max xếp thứ hai trong các bài kiểm tra dành cho smartphone. Trước đó, ROG Phone 6 Pro của Asus với pin 6.000 mAh cho thời lượng pin 15 giờ 30 phút. Bên cạnh đó, theo Tom's Guide, pin iPhone 14 Pro Max nhỏ hơn so với iPhone 13 Pro Max. Đó là một con số ấn tượng của Apple trong quá trình sản xuất smartphone này. Các bài kiểm tra cũng cho thấy iPhone 14 Pro Max chỉ mất 30% pin trong 5 giờ sử dụng. Thử nghiệm được ghi lại khi tải ứng dụng, chơi nhạc, chụp ảnh và quay video. Những cải tiến này có thể bắt nguồn từ hiệu quả sử dụng năng lượng của chip A16 Bionic mới. Ngoài ra, iPhone 14 Pro Max có màn hình mới giúp, tối ưu hơn và tốc độ làm mới giảm xuống 1 Hz. Tuy nhiên, thời gian sạc pin của iPhone 14 Pro Max lại không được như những gi Apple quảng cáo. thử nghiệm của Tom’s Guide cho thấy iPhone 14 Pro Max chỉ đạt 42% khi sạc được 30 phút. Đó không phải là một sự khác biệt quá lớn nhưng vẫn kém xa các đối thủ Android, nơi có những sản phẩm có thể phục hồi thời lượng pin lên đến 90% chỉ sau 30 phút sạc. iPhone 13 Pro Max vẫn là một smartphone cực tốt ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên khi so sánh iPhone 13 Pro Max và 14 Pro Max, chiếc flagship cao cấp nhất năm nay của Apple rất xứng đáng để người dùng lựa chọn nâng cấp với nhiều thay đổi mạnh mẽ. Mạnh dạn đổi mới thiết kế "tai thỏ" bằng Dynamic Island sáng tạo, nâng cấp mạnh mẽ camera chính đến 48MP, chip A16 Bionic với sức mạnh xử lý vượt trội và dẫn đầu bảng xếp hạng, 14 Pro Max là lựa chọn vô cùng phù hợp cho người dùng muốn tìm điều gi đó mới mẻ. Khi so sánh iPhone 13 Pro Max và 14 Pro Max ở phần camera sau, nhiều người dùng vẫn cho rằng iPhone 14 Pro Max không quá khác biệt với 13 Pro Max nhưng thực tế cho thấy hoàn toàn ngược lại. Do được nâng cấp lên cảm biến mới lớn hơn iPhone 13 Pro Max đến 65%, với độ phân giải 48MP nên cụm camera của 14 Pro Max sẽ dày hơn nhiều. Cảm biến mới 48MP trên iPhone 14 Pro Max cho chất lượng ảnh sắc nét hơn gấp 4 lần nhờ vào công nghệ gộp 4 điểm ảnh làm 1, ảnh khi phóng to sẽ không gặp hiện hơn vỡ và răng cưa như thế hệ trước đây. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

