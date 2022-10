Phục lăn công nghệ "hô biến" sa mạc thành đất trồng trong... 7 tiếng

Công nghệ mới này tên là "nanoclay"- đất sét nano lỏng. Được phát minh vào đầu những năm 2000 bởi nhà khoa học Na Uy Kristian Olesen, đất sét nano lỏng là bí mật đằng sau những thành tựu đáng kinh ngạc của công ty khởi nghiệp Desert Control. Khi trộn với cát, hỗn hợp đất LNC sẽ thấm vào cát, trở thành một loại đất giữ nước hiệu quả, giúp cây cối có thể nảy mầm và phát triển tươi tốt. Suốt hàng nghìn năm qua, nông dân trên khắp thế giới đã sử dụng đất sét để tăng độ phì nhiêu cho đất. Trong số đó, đồng bằng sông Nile nổi tiếng phì nhiêu nhờ đất sét. Tuy nhiên, việc tạo ra đất sét dày, nặng kém màu mỡ luôn tốn nhiều công sức và thời gian. Và Desert Control đã vượt qua được rào cản đó, bằng cách giảm số lượng các hạt đất sét trong hỗn hợp đất sét nano lỏng. Đất sét nano lỏng nghe có vẻ lạ, nhưng nó được tạo ra chỉ bằng nước và đất sét. Bí quyết của công ty chính là khả năng biến đất sét dày thành một chất lỏng “mỏng gần như nước”, sau đó phun lên cát, thấm vào lớp trên cùng đến vài chục cm. Từ đó, đất sét liên kết với các hạt cát và tạo thành một loại đất giữ ẩm, mặc dù không màu mỡ như đất sẫm màu, nhưng chắc chắn có thể hỗ trợ thực vật sinh sôi. Mặc dù đã được phát triển trong gần 15 năm, công nghệ nanoclay của Desert Control mới được mở rộng quy mô thương mại hóa trong vòng một năm qua. Đó là nhờ một thử nghiệm độc lập của Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp Biosaline (ICBA) ở Dubai. Trong đó, họ đã chở hẳn những thùng container dài 13 mét chứa dung dịch hạt sét nano để tưới lên cát. Ông Ole Sivertsen, giám đốc điều hành của Desert Control gọi đó là những nhà máy nanoclay mini di động. Control Desert có thể cải tạo cát sa mạc với giá 0,2 USD mỗi mét vuông. Để so sánh, chi phí mua đất nông nghiệp sản xuất ở những nơi khác trên thế giới dao động từ 0,5-3,5 USD mỗi mét vuông. Trong tương lai, việc cải tạo đất cát có thể còn rẻ hơn so với việc tìm kiếm một trang trại màu mỡ sẵn có. Ông Ismahane Elouafi, Tổng giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh học Quốc tế ở Dubai, cho biết: “Nếu công ty này có thể giảm giá và điều chỉnh chiến lược phù hợp với những nước có thu nhập thấp nhất, giải pháp này có thể có tác động thực sự lớn đến an ninh lương thực và khả năng trồng trọt. Lợi ích có thể là rất lớn”. Với 12 triệu ha đất màu mỡ bị sa mạc hóa mỗi năm, giải pháp của Desert Control dường như không có gì là kỳ diệu. Nhưng việc có thể biến cát sa mạc thành đất trồng cây chỉ trong 7 tiếng lại là một bước tiến đáng kinh ngạc. Theo Desert Control, đất sét nano lỏng sẽ có hiệu quả kéo dài khoảng 5 năm, sau đó loại đất nhân tạo này cần tiếp tục được tái tạo. >>>Xem thêm video: Điều gì sẽ xảy ra nếu lõi Trái Đất nguội đi? (Nguồn: Bạn chưa biết).

