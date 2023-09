Lộ ảnh Leonardo da Vinci chụp chung Mona Lisa, chuyên gia lập tức lý giải

Trong bức ảnh này, Leonardo da Vinci và Mona Lisa đang nhìn vào máy ảnh và có vẻ khá thân thiết. Leonardo da Vinci có khuôn mặt quắc thước và không mỉm cười, trong khi Mona Lisa thoải mái và vẫn giữ nụ cười đặc trưng. Bức ảnh này đã gây tranh cãi, một số người nghi ngờ về độ xác thực của nó đã đặt ra câu hỏi tại sao Leonardo không chụp ảnh cho Mona Lisa khi có máy ảnh. Tuy nhiên, các chuyên gia đã phát hiện một điểm bất ngờ trong bức ảnh khi phóng to nó. Cụ thể, họ nhận thấy rằng các ngón tay của Mona Lisa trong bức ảnh có một số sai sót không đúng. Điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ về độ xác thực của bức ảnh. Máy ảnh hiện đại không được phát triển cho đến năm 1888, trong khi Leonardo da Vinci đã mất vào năm 1519. Vì vậy, bức ảnh này được cho là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI. Các chuyên gia đã tìm ra bằng chứng chứng minh bức ảnh là giả mạo, và đây là một ví dụ về khả năng của công nghệ AI trong việc tạo ra hình ảnh thú vị. Đại danh họa người Ý Leonardo da Vinci (1452 – 1519) đã được thế giới công nhận là một thiên tài toàn năng trên nhiều lĩnh vực như kiến trúc, điêu khắc, y học, tự nhiên, nghiên cứu khoa học, hội họa… Đặc biệt trong lĩnh vực hội họa, ông đã đóng góp cho nền nghệ thuật nhân loại bằng kiệt tác "Bữa ăn tối cuối cùng" tại Tu viện Saint Maria delle Grazie (Millan – Ý), "Người Vitruvius", "Lady with an Ermine"… và đặc sắc nhất vẫn là bức họa nàng Mona Lisa. Có thể khẳng định rằng, nụ cười cùng đôi mắt bí ẩn của nàng Mona Lisa đã làm các nhà nghiên cứu phải đau đầu trong suốt nhiều năm liền. Ngày nay, Mona Lisa là bức hoạ giá trị nhất trên thế giới. Nụ cười bí ẩn của nàng kéo hàng triệu lượt khách du lịch đến bảo tàng Louvre mỗi năm. Mời quý độc giả xem thêm video: Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973.

Trong bức ảnh này, Leonardo da Vinci và Mona Lisa đang nhìn vào máy ảnh và có vẻ khá thân thiết. Leonardo da Vinci có khuôn mặt quắc thước và không mỉm cười, trong khi Mona Lisa thoải mái và vẫn giữ nụ cười đặc trưng. Bức ảnh này đã gây tranh cãi, một số người nghi ngờ về độ xác thực của nó đã đặt ra câu hỏi tại sao Leonardo không chụp ảnh cho Mona Lisa khi có máy ảnh. Tuy nhiên, các chuyên gia đã phát hiện một điểm bất ngờ trong bức ảnh khi phóng to nó. Cụ thể, họ nhận thấy rằng các ngón tay của Mona Lisa trong bức ảnh có một số sai sót không đúng. Điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ về độ xác thực của bức ảnh. Máy ảnh hiện đại không được phát triển cho đến năm 1888, trong khi Leonardo da Vinci đã mất vào năm 1519. Vì vậy, bức ảnh này được cho là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI. Các chuyên gia đã tìm ra bằng chứng chứng minh bức ảnh là giả mạo, và đây là một ví dụ về khả năng của công nghệ AI trong việc tạo ra hình ảnh thú vị. Đại danh họa người Ý Leonardo da Vinci (1452 – 1519) đã được thế giới công nhận là một thiên tài toàn năng trên nhiều lĩnh vực như kiến trúc, điêu khắc, y học, tự nhiên, nghiên cứu khoa học, hội họa… Đặc biệt trong lĩnh vực hội họa, ông đã đóng góp cho nền nghệ thuật nhân loại bằng kiệt tác "Bữa ăn tối cuối cùng" tại Tu viện Saint Maria delle Grazie (Millan – Ý), "Người Vitruvius", "Lady with an Ermine"… và đặc sắc nhất vẫn là bức họa nàng Mona Lisa. Có thể khẳng định rằng, nụ cười cùng đôi mắt bí ẩn của nàng Mona Lisa đã làm các nhà nghiên cứu phải đau đầu trong suốt nhiều năm liền. Ngày nay, Mona Lisa là bức hoạ giá trị nhất trên thế giới . Nụ cười bí ẩn của nàng kéo hàng triệu lượt khách du lịch đến bảo tàng Louvre mỗi năm. Mời quý độc giả xem thêm video: Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973.