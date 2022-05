Phi hành gia NASA: “UFO hạ cánh không phát ra tiếng động!“

Gordon Cooper là một trong bảy phi hành gia thuộc Dự án Mercury – chương trình Tàu không gian có người lái đầu tiên của Mỹ. Vào năm 1957, ông đã có trải nghiệm không thể quên khi chạm trán UFO. Tại thời điểm đó, ông là một trong những phi công lái máy bay thử nghiệm giỏi nhất tại Căn cứ Không quân Edwards (Edwards AFB) ở California (Mỹ). Ông cũng điều hành một vài dự án khác của Trường huấn luyện phi công bay thử nghiệm (Experimental Flight Test School) tại Căn cứ Không quân Edwards. Ngày 3/5 năm đó, ông đã cùng đoàn kĩ sư của mình thiết lập hệ thống chụp ảnh tiên tiến có khả năng chụp hình máy bay hạ cánh với tỷ lệ một khung hình một giây (tỷ lệ càng cao, chuyển động trong hình ảnh càng mượt). Hệ thống được đặt tại một lòng hồ khô cạn và thời tiết khá rõ ràng, quang mây vào hôm đó. Các kĩ sư đã bắt đầu công việc từ sáng sớm. Họ được trang bị cả camera chụp ảnh động lẫn camera chụp ảnh tĩnh, để cung cấp các cảnh quay phụ thêm. Khoảng tầm hơn 10h sáng, hai thành viên trong đoàn là James Bittick và Jack Gettys quay lại nói với Cooper rằng họ đã nhìn thấy một vật thể bay “có hình dáng kì lạ, hình chảo” không gây ra dù chỉ một tiếng động trong cả quá trình hạ cánh lẫn cất cánh. Điều này khiến ông lo lắng, bởi không có chiếc máy bay nhân tạo nào được biết đến có thể làm được điều tương tự. Ông cũng biết và tin tưởng đội ngũ của mình bởi tất cả họ đều là những tay quay phim có kinh nghiệm nên sẽ không dễ dàng bị nhầm lẫn. Họ giải thích cách thức cái đĩa bay này treo lơ lửng bên trên đầu của họ, sau đó mở rộng/duỗi ra các chân chống hạ cánh rồi hạ cánh cách họ chưa đầy 15 m. Họ vội lấy camera trên tay để chụp ảnh và quay phim. Khi hai người bọn họ cố gắng tiếp cận UFO, nó nhanh chóng cất cánh mà không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Cooper quyết định làm theo quy tắc và gọi đến một số máy đặc biệt của Lầu Năm góc để báo cáo vụ việc. Một vị tướng đã yêu cầu ông rửa phim rồi ngay lập tức gửi nó đến thông qua đường chuyển phát nhanh quân sự. Vị quan chức cao cấp bảo Cooper không được làm bất kỳ bản in nào của cuộn phim. Tuy nhiên, ông không nói rằng không được nhìn vào các bức ảnh âm bản. “Ông ấy không nói rằng tôi không được nhìn vào cuộn phim (âm bản). Do đó tôi đã làm điều này khi nhận lại được cuộn phim từ phòng thí nghiệm và các cảnh tượng trong phim chụp đều giống như được đội ngũ quay phim báo cáo”, Cooper cho biết. Các bức ảnh có chất lượng tuyệt vời, đúng như mong đợi từ một đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp về ngành nhiếp ảnh máy bay. Thật không may, Cooper không bao giờ có cơ hội xem cuộn phim trước khi nó được gửi đến Lầu Năm góc. Cooper cho rằng các bằng chứng hình ảnh đã được tịch thu để phục vụ dự án Blue Book (Project Blue Book), dự án điều tra UFO chính thức của Không quân Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson (Wright-Patterson AFB). Ông tin chắc rằng "Bản thân dự án Blue Book cũng là một kế hoạch che đậy "một dự án được lập ra nhằm mục đích đánh lạc hướng, để từ đó che đậy thông tin thực sự"", “Một đội camera đang thao tác tại khu vực thì bất ngờ phát hiện thấy một đĩa bay. Họ đã ghi hình khi nó bay ngang qua đầu, trôi lơ lửng bên trên, rồi mở rộng/duỗi ra ba chân chống hạ cánh, trước khi chầm chậm đáp xuống một lòng hồ khô cạn. Đây là loại đĩa bay cổ điển, màu sáng bạc và khá trơn nhẵn, rộng khoảng 9m. Khá rõ ràng đây là một phi thuyền của người ngoài hành tinh”. miêu tả của Gordon Cooper. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

