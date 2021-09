Phì cười "quái ngư" tấu hài nhất đại dương: Thân cá mập, mặt giống heo!

Oxynotus centrina hay cá mập mặt lợn là loài quý hiếm và được xếp vào hạng "có nguy cơ tuyệt chủng" trong Sách đỏ. Chúng hiếm khi được nhìn thấy do thường sống ở độ sâu khoảng 700m so với mực nước biển. Oxynotus centrina là một loài cá mập nhám thuộc họ Oxynotidae. Chúng sống ở phía đông Đại Tây Dương từ Na Uy kéo dài đến Nam Phi, nhưng thường được trông thấy nhiều nhất ở biển Địa Trung Hải. Cái tên của nó bắt nguồn từ khuôn mặt có phần hài hước giống lợn, với mặt cắt hình tam giác, đầu rộng và dẹt, mõm phẳng và cùng, với những đường gờ trên mắt mở rộng thành các núm tròn, lớn. Loài cá mập này cũng mang tiếng "sát thủ", nhưng nạn nhân của chúng chủ yếu là giun, động vật giáp xác và động vật thân mềm.Cá mập Oxynotus centrina khi được đưa lên khỏi mặt nước sẽ phát ra những tiếng rên rỉ không khác gì một chú lợn, khiến những người nghi ngờ cái tên của nó đều bị thuyết phục. Vừa qua, các sĩ quan hải quân ở Elba (một hòn đảo của Ý trên Biển Địa Trung Hải) đã kéo một trong những con cá mập mặt lợn này lên khỏi mặt nước. Bức ảnh chụp con vật đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng internet với các bình luận hài hước. Theo trang Facebook của Elba Island, nó đã chết trước khi được các sĩ quan đưa lên tàu. Sau đó, nó được đem về văn phòng bến cảng để nghiên cứu và xử lý xác. Điều này khiến cộng đồng mạng tức giận bởi họ nghĩ việc đánh bắt con cá này là có chủ ý. "Đó là loài vật quý hiếm nhưng không phải chưa từng xuất hiện ở đây. Khu vực biển thuộc quần đảo Tuscan có sự đa dạng sinh học cao. Tôi không thấy lạ khi loài cá này xuất hiện. Tôi vẫn thường nhận báo cáo về việc cá mập mặt lợn mắc vào lưới đánh cá của ngư dân địa phương", Yuri Tiberto, chuyên gia thuộc thủy cung Elba, chia sẻ. Loài cá mập này có vây lưng rất nhiều gai và thân hình tương đối lớn khiến chúng dễ bị tổn thương bởi các hoạt động đánh bắt. Do đó, các quần thể cá Oxynotus centrina hiện nay đã bị suy giảm khá trong nhiều tự nhiên, trong vài thập kỷ gần đây chúng đã được liệt vào danh sách các loài dễ bị tổn thương. Theo Tiberto, thủy cung Elba từng có kế hoạch nuôi nhốt cá mập mặt lợn tại đây. Tuy nhiên, họ nhận ra con cá không thích nghi tốt với điều kiện nuôi nhốt. Biển Địa Trung Hải không thiếu những loài cá mập kỳ lạ. Vào tháng 7/2019, những người đánh cá ở khu vực này đã bắt được một con cá mập "ở trần". Đó là một con cá mập dường như được sinh ra mà không có da hay răng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

